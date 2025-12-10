しまむら系列シャンブル発スヌーピーの「ハッピーバッグ」の中身を公開！バッグ＆ポーチ4点セット5500円は見逃せない
しまむら系列のシャンブルから、待望の「スヌーピー」デザインのハッピーバッグが登場！2025年12月17日(水)発売の「リュック+バッグ+ポーチ4点セット」(5500円)に加え、2026年新春初売りでは「スヌーピー3点セット」(3300円)と「巾着付き靴下6点セット」(1100円)も。オンライン販売は終了しているため、店頭での争奪戦必至だ。
【画像】シャンブルのスヌーピーアイテムハッピーバッグを見る
■12月17日発売！バッグ＆ポーチ4点セットは「これ1つでおでかけOK」の充実内容
まず注目したいのが「リュック+バッグ+ポーチ4点セット」(5500円)。リュック、ショルダーバッグ、ポーチ、手帳ポーチと、日常のあらゆるシーンに対応できる充実のラインナップ。
特に便利なのが、バッグインバッグとしても使えるポーチ。リュックの中の整理整頓に役立つのはもちろん、必要なものだけさっと持ち出せる機能性も魅力的。ブラックをベースにしたシックなデザインに、スヌーピーの刺しゅうがさりげなく施されているから、大人の女性でも使いやすい。単品でそろえると軽く1万円は超えそうな内容が5500円というのは、かなり豪華！
■新春初売りは冬にぴったりの暖かルームウェア＆靴下セット
2026年の初売りでは、「レディース スヌーピー3点セット」(3300円)が登場。フリース素材のシャツパジャマ、裏起毛素材のルームウェア、さらにトートバッグまで付いてくるという太っ腹な内容だ。デザインは2タイプ、各2色or各3色から選べて、サイズはM・L・LLと幅広く展開している。
同じく初売りで登場する「レディース 巾着付靴下6点セット」(1100円)も見逃せない。スヌーピーの靴下が6足も入って、かわいい巾着に入れてお届けというプレゼント感満載の仕様。サイズは23-25センチで、1足あたり約183円という破格の価格設定。毎日違う柄を楽しめるのもうれしい。
今年のシャンブル×PEANUTSハッピーバッグは、実用性とデザイン性を兼ね備えた充実のラインナップ。近くのシャンブル店舗で、ぜひゲットしてほしい！
※記事内の価格は特に記載がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。
(C) 2025 Peanuts Worldwide LLC
