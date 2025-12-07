スッキリとしたデザインでかっこいい！【エースジーン】のリュックがAmazonに登場中‼
スタイリッシュなデザインでおしゃれに使いやすく！【エースジーン】のリュックがAmazonに登場!
お客様からの声を商品に反映し、更に快適な使い心地を向上させた『ガジェタブルヘザー2』。移動時になるファスナーの音を無くし、利き手に関係なく使えるポケット配置にするなど、機能をブラッシュアップしている。
本体裏とファスナーに加工を施し、内部に雨が浸透しにくい仕様。ファスナートップが当たる音を抑え、ポケット配置をシンメトリーに変更。
『デットスペースになりがちなフロントトップ部分』にメガネや小物を収納できるポケットを配置。内側に傷がつきにくいパイル生地を使用。
従来片側だけだったポケットを左右に配置する事で、より多くの方が使いやすくなり、メインのファスナーと側面のファスナー、双方からアクセスが可能。
フロントポケットには抗菌・抗ウィルス加工を施したバーテクトポケットを搭載。メイン収納部の上部にはガジェットを整理して収納できるポケットを搭載。
