ON:NE¤Î¥Î¥ó¥ï¥¤¥äー¿·ºî¡ªÎä¤¨ÂÐºö¤Ë¡È²¹¤á¤ë¥ê¥«¥Ð¥êー¥¤¥ó¥Êー¡ÉÅÐ¾ì
Ë»¤·¤¤ËèÆü¤Î¤Ê¤«¤Ç¡ÖÎä¤¨¡×¤ä¡Ö¤À¤ë¤µ¡×¤òÊú¤¨¤¿¤Þ¤ÞÌ²¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¤«¡£¤½¤ó¤Ê¸½Âå½÷À¤ÎÇº¤ß¤Ë´ó¤êÅº¤¦¥ê¥«¥Ð¥êー¥¤¥ó¥Êー¡ØON:NE¡Ê²¹¿²¡Ë¡Ù¥Î¥ó¥ï¥¤¥äー¼§µ¤¥Ö¥é&¼§µ¤¥·¥çー¥Ä¤¬2025Ç¯12·î5Æü¤Ë¿·È¯Çä¡£²¹¤á¤ë¡¦¤æ¤ë¤á¤ë¡¦¤È¤È¤Î¤¨¤ë¤ËÃåÌÜ¤·¡¢¥°¥é¥Õ¥§¥óÀ¸ÃÏ¤È¥Í¥ª¥¸¥à¼§ÀÐ¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤¿Àß·×¤Ç¡¢Ì²¤Ã¤Æ¤¤¤ë´Ö¤Î¿´ÃÏ¤è¤¤¥±¥¢¤ò³ð¤¨¤Þ¤¹♡ÍâÄ«¤Î¥¹¥Ã¥¥ê´¶¤ò¥µ¥Ýー¥È¤¹¤ë¡ÈµÙÂ©¤Î¤¿¤á¤Î²¼Ãå¡É¤È¤·¤ÆÃíÌÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥°¥é¥Õ¥§¥ó¡ß¼§µ¤¤ÎW¥¢¥×¥íー¥Á¤Ç¿´ÃÏ¤è¤¯²¹³è
ON:NE¤Î¥ê¥«¥Ð¥êー¥¤¥ó¥Êー¤Ï¡¢¤«¤é¤À¤ÎÇ®¤ò¸úÎ¨¤è¤¯ÅÁ¤¨¤ëÏÃÂê¤Î¥°¥é¥Õ¥§¥óÀ¸ÃÏ¤òºÎÍÑ¡£Çö¼ê¤Ê¤¬¤é¤Ì¤¯¤â¤ê¤¬Â³¤¡¢¿²ÊÖ¤ê¤·¤Æ¤â¤´¤ï¤Ä¤«¤Ê¤¤·Ú¤ä¤«¤ÊÃå¿´ÃÏ¤¬Ì¥ÎÏ¤Ç¤¹¡£
¤µ¤é¤Ë¸ª¹Ã¹ü¤Þ¤ï¤ê¤ä¹ø²ó¤ê¤Ê¤É¡¢¥Ö¥é¡¦¥·¥çー¥Ä¤½¤ì¤¾¤ì¤Ë¥Í¥ª¥¸¥à¼§ÀÐ¤òÇÛÃÖ¡Ê¢¨¡Ë¡£
¿çÌ²Ãæ¤â¤ä¤ï¤é¤«¤Ê¤¢¤¿¤¿¤«¤µ¤ËÊñ¤Þ¤ì¡¢¤«¤é¤À¤ò¤¤¤¿¤ï¤ë¤è¤¦¤Ê¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹´¶¤¬»ýÂ³¤·¤Þ¤¹¢ö¡È°ìËç¤Ç¤Õ¤ó¤ï¤ê¤¢¤Ã¤¿¤«¡É¤ò¤á¤¶¤·¤¿Àß·×¤Ç¡¢´¨¤µ¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤ëµ¨Àá¤Ë¤â¿´¶¯¤¤Ì£Êý¤Ç¤¹¡£
ONŪMORE¤Î¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¸ÂÄê¥»¥Ã¥È¤ÇÅß¤ÎÂ£¤êÊª¡ªÆÃÊÌ²Á³Ê21,300±ß
¥Î¥ó¥ï¥¤¥äー¤Î¤ä¤µ¤·¤¤Àß·×¤Ç°ìÆü¤¸¤å¤¦²÷Å¬
¥Î¥ó¥ï¥¤¥äー¤Î¥Ö¥é¤ÏÄù¤á¤Ä¤±´¶¤òÍÞ¤¨¤Ê¤¬¤é¡¢¥Ð¥¹¥È¤ò¤ä¤µ¤·¤¯¼õ¤±»ß¤á¤ë¹½Â¤¤Ë¡£¥¢¥ó¥Àー¤Î¿©¤¤¹þ¤ß¤òÍÞ¤¨¡¢¿²ÊÖ¤ê¤ò¤·¤Æ¤â¥º¥ì¤Ë¤¯¤¤¥¢¥¦¥È¥é¥¤¥ó¤Ê¤É¡¢ºÙÉô¤Þ¤Ç²÷Å¬À¤Ë¤³¤À¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥·¥çー¥Ä¤â¤ªÊ¢¤È¥Ò¥Ã¥×¤ò¤Õ¤ï¤Ã¤ÈÊñ¤ß¹þ¤ß¡¢¡Ö¤ª¤Ê¤«¤ÎÎä¤¨¡×¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤ë¿Í¤Ë¤â¤Ô¤Ã¤¿¤ê¡£
¤µ¤é¤Ë¥¢¥¦¥¿ー¤Ë¶Á¤¤Ë¤¯¤¤¥·¥ó¥×¥ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ç¡¢ºßÂð»þ´Ö¤«¤é³°½Ð¤Þ¤Ç¡È24»þ´Ö¥ê¥«¥Ð¥êー¡É¤ò³ð¤¨¤ë¥Ç¥¤¥êー»È¤¤¤·¤ä¤¹¤¤¥¢¥¤¥Æ¥à¤Ç¤¹¡£
¾¦ÉÊ¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤È¾ÜºÙ¾ðÊó
ON:NE¤Î¥Î¥ó¥ï¥¤¥äー¼§µ¤¥Ö¥é&¥·¥çー¥Ä¤Ï¡¢¥Ö¥é¥Ã¥¯¡¦¥¨¥¯¥ê¥å¤Î2¿§¡¢¥µ¥¤¥º¤ÏM¡¿L¡¿LL¡¿3L¤Î4¥µ¥¤¥ºÅ¸³«¡£²Á³Ê¤Ï¥Ö¥é6,980±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¡¢¥·¥çー¥Ä4,980±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¤Ç¤¹¡£
Ì²¤ëÁ°¤ÎÎä¤¨¥±¥¢¤ä¡¢À¸ÍýÁ°¸å¤Î½Å¤À¤ë¤¤Æü¡¢Î©¤Á»Å»ö¤äºÂ¤ê¤Ã¤Ñ¤Ê¤·¤ÇÈè¤ì¤ò´¶¤¸¤ä¤¹¤¤Æü¤Ë¤â³èÌö¡£¸ø¼°¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¹¥È¥¢¤ª¤è¤ÓEC¥µ¥¤¥È³ÆÅ¹¤Ç¹ØÆþ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤È¤á
ON:NE¤Î¥Î¥ó¥ï¥¤¥äー¼§µ¤¥Ö¥é&¥·¥çー¥Ä¤Ï¡¢Ì²¤Ã¤Æ¤¤¤ë´Ö¤Ë¤«¤é¤À¤ò²¹¤á¤Æ¤æ¤ë¤á¡¢¤È¤È¤Î¤¨¤ë¡ÈµÙÂ©¤Î¤¿¤á¤Î¥¤¥ó¥Êー¡É¡£
¥°¥é¥Õ¥§¥óÀ¸ÃÏ¤Î¿´ÃÏ¤è¤¤¤Ì¤¯¤â¤ê¤È¥Í¥ª¥¸¥à¼§ÀÐ¤Î¥ê¥«¥Ð¥êーÀß·×¤Ç¡¢Ë»¤·¤¤ËèÆü¤ÎÃæ¤Ç¤â¼«Ê¬¤ò¤¤¤¿¤ï¤ë½¬´·¤Å¤¯¤ê¤ò¥µ¥Ýー¥È¤·¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹♡
²÷Å¬¤µ¤È¥±¥¢¤òÎ¾Î©¤·¤¿¤¤½÷À¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤Î¥¢¥¤¥Æ¥à¤È¤·¤Æ¡¢¤³¤ì¤«¤é¤Îµ¨Àá¤Ë³èÌö¤·¤Æ¤¯¤ì¤½¤¦¤Ç¤¹¡£