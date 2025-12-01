¶²¤í¤·¤¤µ¿»÷²ÈÂ²¤ÎÃæ¤Ë¼è¤ê¹þ¤Þ¤ì¡ÄÆüËÜÈÈºá»Ë¾å¶þ»Ø¤Î¶§°ÈÈºá¤ò²¼Éß¤¤Ë¤·¤¿¾®Àâ
Ê¿À®¤ËÈ¯³Ð¤·¤¿¼Âºß¤Î»ö·ï¤ò¤â¤È¤Ë¡¢µ¿»÷²ÈÂ²¤ò·ë¤ó¤ÀÉÔ²Ä²ò¤Êå«¤ËÇ÷¤ë¾®Àâ¡Ø²ÈÂ²¡Ù¡£Ãø¼Ô¡¦ÍÕ¿¿Ãæ¸²¤µ¤ó¤Ë¤ªÏÃ¤òÊ¹¤¤Þ¤·¤¿¡£
ÆÉ¤ó¤Ç¤¤¤ë´ÖÃæ¡¢¿Í´Ö¤ÎÄìÃÎ¤ì¤Ê¤¤ÉÔ²Ä²ò¤µ¤¬¤Ê¤À¤ì¹þ¤ó¤Ç¤¤Æ¡¢²¡¤·¤Ä¤Ö¤µ¤ì¤½¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£ÍÕ¿¿Ãæ¸²¤µ¤ó¤Î¡Ø²ÈÂ²¡Ù¤Ï¡¢2011Ç¯¤ËÉ½ÌÌ²½¤·¤¿ÆüËÜÈÈºá»Ë¾å¶þ»Ø¤Î¶§°ÈÈºá¡ÖÆôºê»ö·ï¡×¤ò²¼Éß¤¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö»ä¤Î¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÎºîÉÊ¡¢¤¿¤È¤¨¤Ð¡ØÀä¶«¡Ù¤ä¡ØBlue¡Ù¤Ç¤Ï¡¢ÈÈºá¼Ô¤¬ÈÈºá¤Ë»ê¤Ã¤¿»ö¾ð¤òÉÁ¤¤Þ¤·¤¿¡£±¿Ì¿¤ÎÃæ¤ÇÉ¬»à¤ËÂÁß¤¤¤¿¤±¤ì¤É¡¢¤ä¤à¤Ê¤¯ÈÈºá¼Ô¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¿ÍÊª¤Ç¤¹¡£°ìÊý¡¢¡Ø²ÈÂ²¡Ù¤Ç¤Ï¡¢Ìë¸ÍÎÜÍþ»Ò¡Ê¤ä¤Ù¡¦¤ë¤ê¤³¡Ë¤È¤¤¤¦½÷À¤¬Ãæ¿´Åª¿ÍÊª¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢»ö¼Â¾å¤Î¼ç¿Í¸ø¤ÏÄ«ÁÒ½¡ÂÀ¤Ç¤¹¤è¤Í¡£µ¤¤Å¤±¤Ð¡¢¶²¤í¤·¤¤µ¿»÷²ÈÂ²¤ÎÃæ¤Ë¼è¤ê¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£¤½¤ó¤Ê¿ÍÊª¤ò¼´¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¿Í´Ö¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤ÎÆ¨¤ì¤é¤ì¤Ê¤¤±¿Ì¿¤ß¤¿¤¤¤Ê¤â¤Î¤òÆ³¤½Ð¤»¤¿¤é¡¢¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
ÍÕ¿¿Ãæ¤µ¤ó¤Ï¡¢ºÇ½é¤Ë¼Âºß¤Î»ö·ï¤ÎÊóÆ»¤Ë¿¨¤ì¤¿¤È¤¡¢¡ÖÌ¿¤Î´í¸±¤¬¤¢¤ë¾õ¶·¤Ê¤Î¤Ë¤Ê¤¼Æ¨¤²¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤«¡×¤¬Î¨Ä¾¤ËÉÔ»×µÄ¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö·Ù»¡¤¬Èï³²¼Ô¤ÎÁÊ¤¨¤òÌ±»öÉÔ²ðÆþ¤ÇÌçÁ°Ê§¤¤¤·¤¿¤ê¤È¡¢ÂÐ±þ¤¬¤Þ¤º¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ï¤¢¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢Æ¨¤²¤é¤ì¤Ê¤¤¤È»×¤¤¡¢·ì¤Î¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤¿²ÈÂ²Æ±»Î¤Þ¤Ç¤â¤¬Ë½ÎÏ¤ò¿¶¤ë¤¤¹ç¤Ã¤¿¤ï¤±¤Ç¤¹¡£¤½¤³¤Þ¤Ç¤Î»ÙÇÛ/Èï»ÙÇÛ¤¬À¸¤Þ¤ì¤ë¿´ÍýÅª¤Ê¥ê¥¢¥ê¥Æ¥£¤ò½ñ¤±¤ë¤«¤ËÉå¿´¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤¿¤À¡¢¤â¤Ã¤È¤µ¤µ¤¤¤Ê¾ìÌÌ¤Ç¡¢¼«Ê¬¤Ç¤â¤ä¤ê¤¿¤¯¤Ê¤¤¤±¤ì¤É¶ì¼ê¤Ê¿Í¤Ë¸À¤ï¤ì¤ë¤¬¤Þ¤Þ½¾¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤È¤«¡¢¶õµ¤¤òÆÉ¤ó¤Ç¥Î¡¼¤È¸À¤ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ß¤¿¤¤¤Ê¤Î¤Ï¤¤¤¯¤é¤Ç¤â¤¢¤ë¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¡×
¤·¤«¤â¡¢°¦¤ä²ÈÂ²¤È¤¤¤¦¤Î¤ÏÂ¿¤¯¤Î¿Í¤Ë¤È¤Ã¤Æ²¹¤«¤¤¡¢Á±¤Ê¤ëÂ¾ì¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¤¬¡¢¤½¤ì¤æ¤¨¤Ë¡¢¤³¤¸¤ì¤¿¤È¤¤Ë¤Ï¤¹¤µ¤Þ¤¸¤¤¡£¤½¤ì¤¬¤¢¤ê¤¢¤ê¤ÈËÜºî¤ÇÉÁ¤½Ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¯¡£
¡Ö¼Â¤Î²ÈÂ²¤«¤é¤¢¤Þ¤ê¸Ü¤ß¤é¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤¿¤»¤¤¤Ç¡¢½¡ÂÀ¤Ïµ¿»÷²ÈÂ²¤Ëµï¾ì½ê¤òµá¤á¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤È¤â¸À¤¨¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢ËÜÅö¤ËÈà¤¬ÁÂ³°¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤«¤È¤¤¤¨¤Ð°ã¤¦¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£¤¿¤À¡¢²¾¤Ë²ÈÂ²¤«¤é¤Ï¤¸¤«¤ì¤Æ¤â¡¢¤¤¤ï¤æ¤ë¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¤äÊ¡»ã¤¬ÊñÀÝ¤Ç¤¤ì¤Ð¤¤¤¤¤Î¤À¤±¤ì¤É¡¢ÆüËÜ¤Ï¤½¤³¤¬¼å¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡£ÉßÞ§¤·¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢¤¤¤Þ¤Î±¢ËÅÏÀ¤ß¤¿¤¤¤Ê¤â¤Î¤Ë¼è¤ê¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤¯¿Í¤¿¤Á¤â²¿¤é¤«¤ÎÁÂ³°´¶¤òÊú¤¨¤Æ¤¤¤ë¤»¤¤¤Ç¡¢¼«Ê¬¤Î¹ÎÄê¤Ç¤¤ë²ò·è°Æ¤äÆÍÇË¸ý¤ß¤¿¤¤¤Ê¤â¤Î¤Ë¼æ¤¤Ä¤±¤é¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¹½Â¤¤¬¤¢¤ë¤Î¤«¤Ê¤È¡£¤½¤¦¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ç¤Ï¤³¤³¤Ë½Ð¤Æ¤¯¤ëÎÜÍþ»ÒÅª¤Ê¤â¤Î¤Ï¡¢¸½Âå¼Ò²ñ¤Î¤¤¤í¤¤¤í¤Ê¤È¤³¤í¤Ë¤¢¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×ÍÕ¿¿Ãæ ¸²
¤Ï¤Þ¤Ê¤«¡¦¤¢¤¡¡1976Ç¯¡¢ÅìµþÅÔÀ¸¤Þ¤ì¡£2013Ç¯¡Ø¥í¥¹¥È¡¦¥±¥¢¡Ù¤ÇÆüËÜ¥ß¥¹¥Æ¥ê¡¼Ê¸³ØÂç¾Þ¿·¿Í¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¡¢¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£2022Ç¯¤Ë¡Ø¼ÞÇ®¡Ù¤ÇÅÏÊÕ½ß°ìÊ¸³Ø¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¤¿¤Û¤«¼õ¾ÞÎò¡¢Ãø½ñÂ¿¿ô¡£
Information¡Ø²ÈÂ²¡Ù
¥¢¥¶¤À¤é¤±¤ÎÁ´Íç¤Î½÷À¤¬¸òÈÖ¤Ë¶î¤±¹þ¤ß¡¢Êì¿Æ¤ò»¦¤·¤¿¤È¼«Çò¤·¤¿¡£ÉÔ¿³»à¤ÈÎ¬Ã¥¤ÎÂ³¤¯Ê£»¨¤Ê»ö·ï¤¬È¯³Ð¤·¡¢¶ÃØ³¤Î´Ø·¸¤¬ÌÀ¤«¤µ¤ì¤ë¡£Ê¸éº½Õ½©¡¡1980±ß
¼Ì¿¿¡¦ÃæÅç·Ä»Ò¡ÊËÜ¡Ë¡¡¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¡¢Ê¸¡¦»°±ºÅ·¼Ó»Ò
anan 2472¹æ¡Ê2025Ç¯11·î19ÆüÈ¯Çä¡Ë¤è¤ê