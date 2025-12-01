心まで華やぐ大人フェミニンスタイルを提案する「ストロベリーフィールズ」から、この冬待望のニューコレクションが到着♡ モデルを務めるのは、秋カタログに続き、元宝塚歌劇団・星組トップ娘役として圧倒的な存在感を放った綺咲愛里さんです。ホリデーモードを一気に高めてくれる、ときめきたっぷりの最新コーディネートをチェックして。

甘すぎない可憐さで、大人の日常にときめきを

出典: 美人百花.com

しなやかに伸びるストレッチ素材を使用し、やわらかな肌ざわりと快適な着心地を叶えるニットカーディガン。コンパクトなシルエットでボディラインをすっきりと見せつつ、ノンストレスで着られるのが魅力です。

デザインポイントは、胸元に添えられたバレリーナモチーフの刺しゅう♡ ほのかな光沢感と繊細なディテールが、ストロベリーフィールズらしいクラシックフェミニンなムードをより一層引き立てます。

ボタンを留めてプルオーバーのように着こなしたり、ワンピースやブラウスに軽く羽織ったりと着回し力も抜群。デイリーからお出かけシーンまで、どんなスタイルにも優雅な華やぎを添えてくれる一枚です。

ボトムには、ふんわりと広がるチュールにスパンコールがきらめくフレアスカートをセレクト。ホリデーシーズンならではの華やかさが際立つスタイリングの完成です♡

綺咲愛里さん出演のWEBマガジンは本日より公開中！ ワードローブに加えるだけで、冬の毎日がぐっと華やぐアイテムばかりです。ぜひチェックしてくださいね。