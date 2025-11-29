ウォーカープラスは、Amazon.co.jp を宣伝しリンクすることによってサイトが紹介料を獲得できる手段を提供することを目的に設定されたアフィリエイトプログラムである、Amazonアソシエイト・プログラムの参加者です。

洗練されたデザインで腕もとにこなれ感を!【スウォッチ】の腕時計がAmazonに登場!

今年も見逃せない超大型セール「Amazonブラックフライデー」がついにスタート！

話題のアイテムを狙うなら、このタイミングがベスト。Amazon最大級のセール「ブラックフライデー」が11月24日(月・祝)0時から12月1日(月)23時59分まで開催！「先行セール」は11月21日(金)0:00からスタート！欲しいものは“今”まとめて手に入れるべき！

スクリーンショット 2025-11-22 131102


サンレイ仕上げのライトブラウンの文字盤と暗闇で光るライトグリーンプリントのインデックスと数字が特長のスポーティなクロノグラフ。暗闇で光るブラックの時針と分針、そしてオレンジのクロノグラフ秒針で時刻を示す。ブラッシュトステンレススチール製ケースは、ライトグリーンエングレービング加工のタキメーター目盛を配した同素材のベゼルと調和している。オレンジのテキスタイルストラップとブラッシュトステンレススチール製ループとハーフバックルが、時計の外観をまとめ上げている。

※セールの詳細および表示価格については規約、各商品の詳細ページをご確認ください。

スクリーンショット 2025-11-22 131110


43ミリクロノグラフのシャープさが、大人のモード感をさりげなく引き立てる。

→【アイテム詳細を見る】

スクリーンショット 2025-11-22 131115


カジュアルスタイルに、43ミリクロノグラフの程よい存在感で腕元にこなれ感をプラスします。

→【アイテム詳細を見る】

スクリーンショット 2025-11-22 131120


→【アイテム詳細を見る】

個性と実用性を兼ね備えたスイスウォッチ、「SWATCH(スウォッチ)」。1983年に腕時計の発売をスタート。「ハイ・デザイン」「ハイクオリティ」「リーズナブルプライス」を3つのキーワードとし、普遍の人気を獲得している。