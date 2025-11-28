白髪を染める前にできるホームケアとおすすめの商品


最近は白髪が気になったときのホームケア商品が充実しています。頻繁に白髪染めをすると髪に負担がかかるので、自宅でできるケアアイテムに目を向けてみませんか？　今回は美容エディターの伊熊さんに、気軽に試せて白髪ぼかし力の高い商品を教えてもらいました。

美容エディター 伊熊奈美さん


美容エディター 伊熊奈美さん

毛髪診断士指導講師。ヘアケアに精通し、記事執筆のほか、セミナーや製品開発にも携わる。著書に『いい白髪ケア、やばい白髪ケア』（小学館）など。

■ポーチに入れて緊急白髪隠し「ワンデイリタッチ」

生え際や分け目の緊急白髪隠しには、マスカラタイプのリタッチ剤が便利です。ベタッと塗らずにブラシをジグザクに動かしながらふわっと髪にのせると、自然な仕上がりに。

■こんな人に向いている

□お出かけ先で白髪が気になる

□生え際の白髪を隠したい

■白髪も飛びはねた毛もキレイに整う

白髪もアホ毛もキレイに整う


大きめブラシがやさしく髪に当たり、ひと塗りで髪色を補整。黒髪になじむ深いブラウンが使いやすい。セザンヌ ヘアケアマスカラ 10ダークブラウン ￥715／セザンヌ化粧品

■塗って、速乾。自然な仕上がり

塗って、速乾。自然な仕上がり


広い範囲を一気に塗れて、髪が絡みにくいロングブラシを採用。汗や水に強く、色落ちしにくいウォータープルーフタイプなのもうれしい。　ブローネ ヘアマスカラダークブラウン ￥935　（編集部調べ）／花王

■白髪染めまでの期間をつなぐ「カラートリートメント」

濡れた髪にも使えるけれど乾いた髪に使用すると、より染料がしっかり定着。トリートメント成分がツヤを足す効果も。定期的な使用で白髪染めの回数を減らすのにお役立ち。

■こんな人に向いている

□白髪染めの間に使いたい

□白髪の量が多い

■じか塗りノズルが根元白髪に便利

じか塗りノズルが根元白髪に便利


ナノサイズの染料がキューティクルの内側まで浸透し、1回でしっかり染まる。全3色。シエロ カラートリートメント リタッチ用 140g ￥764（編集部調べ）／ホーユー

■頭皮をいたわりながら染める

頭皮をいたわりながら染める


髪の内部へ凝縮した色素を浸透させて、週1回で染まる。全4色。（写真はナチュラルブラック）50の恵 頭皮いたわりカラートリートメント 150g￥1,650（編集部調べ）／ロート製薬

■白髪を手軽にぼかしたいなら「カラーシャンプー」

洗いながら色素を残せるのがカラーシャンプー。いつも通り洗うだけで髪を傷めず、白髪をぼかせます。染まりはソフトで、3回くらい使った頃から白髪が染まり始めるのを実感できます。

■こんな人に向いている

□面倒くさがり屋さん

□白髪の量が少ない

■髪を修復して美髪もかなう

髪を修復して美髪もかなう


きめ細かな泡が髪を包み込んで、白髪の表面をムラなく自然な色に染め上げる。同時にうねりもケア。全3色。LPLP essence カラーシャンプー 240ml ￥3,630／スタージュ

■天然利尻昆布成分でツヤ髪に

天然利尻昆布成分でツヤ髪に


髪に負担の少ない2つのカラー成分と天然由来色素を配合。毎日のシャンプーで白髪が目立たなくなり、自然な仕上がりに。全3色。リシリアフレル カラーシャンプー 240ml ￥3,960／ピュール

＊　＊　＊

白髪を自然にぼかして目立たなくするだけでなく、プラスアルファがあるアイテムが多いのがうれしいですね。自宅でできる白髪のケアアイテム、ぜひ挑戦してみてください！

イラスト／山中玲奈　編集協力／山本美和

文＝徳永陽子