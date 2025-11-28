滝沢眞規子プロデュース「ADDITTLE BEAUTY」より、第一弾アイテムとしてフェイスマスク2種と拭き取り化粧水シートが登場！

Rainmakersは、モデル・滝沢眞規子氏がプロデュースするウェルビーイングビューティーブランド「ADDITTLE BEAUTY（アディトルビューティー）」より、第一弾アイテムとなる朝用フェイスマスク「エーエムウェイクアップマスクボックス」、夜用導入フェイスマスク「ピーエムプレップマスクボックス」、拭き取り化粧水シート「オーバーサイズドリセットシートボックス」の3アイテムを発売。

11月27日より公式オンラインストアにて先行販売、12月10日より全国発売します。

■発酵美容液成分（※1）配合！ 朝用・夜用フェイスマスク、拭き取り化粧水シートが登場

「ADDITTLE BEAUTY（アディトルビューティー）」は、モデル・滝沢眞規子氏が長年大切にしてきた“心身の豊かさを追求する生き方”を反映し、「自分とその周りの人々が心地よい状態に整うことこそが、美しさにつながる」をコンセプトに掲げるウェルビーイングビューティーブランド。

ブランド名に込められた“ADD A LITTLE（少し加える）”という想いのもと、生活に“ほんの少し足す”ことで、心地よく感じる商品を展開していきます。

第一弾として、朝用フェイスマスク「エーエムウェイクアップマスクボックス」、夜用導入フェイスマスク「ピーエムプレップマスクボックス」、拭き取り化粧水シート「オーバーサイズドリセットシートボックス」の3アイテムがラインナップ。

いずれも3種の発酵美容液成分（※1）を配合することで、内側からあふれるような透明感（※2）とハリ・ツヤのある肌へと導きます。

また、日々の積み重ねによって生まれる美しさがあると考え、続けやすさにもこだわりました。手に取りやすい場所に置いても空間に馴染むパッケージデザインや、心地よさを感じる香りなど、随所に滝沢氏らしさを反映。毎日無理なく取り入れられる、肌のための新習慣を提案します。

※1 乳酸桿菌/ハス種子発酵液、乳酸桿菌/アロエベラ葉汁発酵液、ガラクトミセス培養液（すべて保湿成分）

※2 うるおいによる肌印象

◇「毎日続けるため」の3つのポイント

1.手に取りやすい場所に置きたくなるデザイン

2.スパで過ごすひとときを思わせる、心地よい香り

3.複数枚入りでも厚手でリッチな質感

◇プロダクトコンセプト

肌の土台（※1）から美しさを育む新習慣

「ADDITTLE BEAUTY」が提案するのは、スキンケア前の導入（※2）ケアと洗顔代わりの拭き取り習慣。

肌の水分保持力やバリア機能をサポート（※3）する発酵美容液成分（※4）は、毎日のスキンケアに少しずつ取り入れることで、肌の調子を整え、ゆるやかに美しさを育みます。

「ADDITTLE BEAUTY」のスキンケアは、この発酵美容液成分（※4）の力に着目しました。

乾燥によるくすみをケアし、外的刺激（※5）から肌を守ることで透明感（※6）あふれる肌へと導く「乳酸桿菌/ハス種子発酵液」（※7）、肌を整え保湿する「乳酸桿菌/アロエベラ葉汁発酵液」（※7）、肌のキメやうるおいを整える「ガラクトミセス培養液」（※7）を配合。

これら3種の発酵美容液成分（※4）が、肌本来の機能をやさしくサポートします。

また、滝沢氏のセンスが息づく、唯一無二のパッケージデザインと香りは、暮らしの中で、“続けること”をそっと後押しします。

空間に自然と溶け込むパッケージは、手に取りやすい場所に置いて欲しいという、毎日“続けられること”を大切にするブランドの想いから生まれました。

清々しさと上品な甘さが調和するフローラルウッディーを基調とした香りは、毎日の習慣を心地よく続けられるように設計されています。

いつものケアにプラスしても、ステップを置き換えても。

毎日のスキンケアルーティンに“ADD A LITTLE”。

※1 お手入れのファーストステップ

※2 洗顔後最初に使用する

※3 肌の保護

※4 乳酸桿菌/ハス種子発酵液、乳酸桿菌/アロエベラ葉汁発酵液、ガラクトミセス培養液（すべて保湿成分）

※5 乾燥による

※6 うるおいによる肌印象

※7 保湿成分

■「エーエムウェイクアップマスクボックス」商品詳細

くすみ（※1）・ごわつきが気になる朝の肌をきゅっとクリア（※2）に整える朝用フェイスマスク

※1 乾燥による

※2 うるおいによる肌印象

◇＜POINT＞

◆発酵美容液成分（※1）× 整肌成分（※2）配合で寝起きの肌をひきしめ

3種の発酵美容液成分（※1）と整肌成分がすこやかでハリ感のある肌へと導きます。肌なじみがよくべたつきにくい使用感で、朝のメイク前にも心地よく使えます。

※1 乳酸桿菌/ハス種子発酵液、乳酸桿菌/ アロエベラ葉汁発酵液、ガラクトミセス培養液（すべて保湿成分）

※2 ビタミンC（アスコルビルグルコシド）、カフェイン、グリシルグリシン、バクチオール（すべて整肌成分）

◆ナノセラミド（※）配合で肌に必要な水分をキープ

※セラミドNP、セラミドNG、セラミドAP（すべて保湿成分）

◆フラフィットシートを採用

肌触りにこだわった伸縮性のあるやわらかいフラフィットシートは、サイドの切れ目が顔の形にフィットし、乾燥しやすい目元や小鼻の横までしっかりカバーします。

◆レモングラス＋フローラルの香り

エキゾチックなリゾートを思わせる心地よい安らぎの香り。

◆肌にやさしい処方

着色料、アルコール、紫外線吸収剤、シリコーン、鉱物油不使用のフリー処方。スティンギングテスト、パッチテスト済み（※）、日本製。

※すべての人に肌刺激が起こらないというわけではありません

◇＜使用方法＞

（1）額の部分を両手で持ち、目の形にあわせて顔にのせ、額、両頬、口のまわり、鼻の側面を手で押さえて密着させます。

（2）両端を引き上げフェイスラインにフィットするように貼り付けてください。

（3）3、5分ほどおいてからマスクをはがし、肌に残った液をよくなじませてください。

■「ピーエムプレップマスクボックス」商品詳細

外部刺激（※1）を受けた夜の肌をふっくらやわらかく整える夜用導入（※2）フェイスマスク

※1 乾燥による

※2 洗顔後最初に使用する

◇＜POINT＞

◆発酵美容液成分（※1）× 保湿成分（※2）配合で夜の肌をやわらかくほぐす

3種の発酵美容液成分（※1）と保湿成分が乾燥した角層をうるおいで満たし、なめらかな肌へと導きます。

※1 乳酸桿菌/ハス種子発酵液、乳酸桿菌/ アロエベラ葉汁発酵液、ガラクトミセス培養液（すべて保湿成分）

※2 レチノイルヒアルロン酸N a、ナイアシンアミド（すべて保湿成分）

◆レチノイルヒアルロン酸Na（※1）配合で肌をやわらげ（※2）、うるおいを受け入れやすい状態に

ヒアルロン酸由来の保湿成分やレチノールの働きをプラスした、レチノイルヒアルロン酸Na（※1）配合の導入（※3）フェイスマスクが肌をやわらかく（※2）整え、うるおいの通り道をサポート。なじみやすく、ふっくらとハリ感のある肌印象へ導きます。

※1 保湿成分

※2 うるおいによる肌印象

※3 洗顔後最初に使用する

◆フラフィットシートを採用

肌触りにこだわった伸縮性のあるやわらかいフラフィットシートは、サイドの切れ目が顔の形にフィットし、乾燥しやすい目元や小鼻の横までしっかりカバーします。

◆ネロリ+サンダルウッドの香り

みずみずしい花の甘さに、スパイシーな温もりを添えたセンシュアルな香り。

◆肌にやさしい処方

着色料、アルコール、紫外線吸収剤、シリコーン、鉱物油不使用のフリー処方。スティンギングテスト、パッチテスト済み（※）、日本製。

※すべての人に肌刺激が起こらないというわけではありません

◇＜使用方法＞

（1）額の部分を両手で持ち、目の形にあわせて顔にのせ、額、両頬、口のまわり、鼻の側面を手で押さえて密着させます。

（2）両端を引き上げフェイスラインにフィットするように貼り付けてください。

（3）5、10分ほどおいてからマスクをはがし、肌に残った液をよくなじませた後、化粧水やクリームなどを重ねてください。

■「オーバーサイズドリセットシートボックス」商品詳細

皮脂汚れや古い角質をオフし、なめらかでつるんと整った（※）肌へ導く拭き取り化粧水シート

※うるおいによる肌印象

◇＜POINT＞

◆発酵美容液成分（※1）× 整肌成分（※2）配合で肌をいたわりながら保湿&角質ケア

3種の発酵美容液成分（※1）と整肌成分配合のさっぱりとした使用感のシートが、余分な皮脂や古い角質をやさしく拭き取り、つるんとクリア（※3）な素肌へと導きます。朝のメイク前はもちろん、夜のスキンケア前にもお使いいただけます。

※1 乳酸桿菌/ハス種子発酵液、乳酸桿菌/ アロエベラ葉汁発酵液、ガラクトミセス培養液（すべて保湿成分）

※2 マンデル酸、リンゴ酸、サリチル酸、ドクダミエキス、ヨモギ葉エキス（整肌成分）

※3 うるおいによる肌印象

◆こだわりの大判コットンシート

摩擦による肌負担を軽減する、やわらかな肌触りのコットン100%シートは、15cm×10cmの大判サイズを採用。顔だけでなく、首まわり、うなじ、肘、膝など、古い角質や皮脂汚れが気になる部分のポイントケアとしても活躍します。

◆レモングラス+フローラルの香り

エキゾチックなリゾートを思わせる心地よい安らぎの香り。

◆肌にやさしい処方

着色料、アルコール、紫外線吸収剤、パラベン、シリコーン、鉱物油不使用のフリー処方。スティンギングテスト、パッチテスト済み（※）、日本製。

※すべての人に肌刺激が起こらないというわけではありません

■商品概要

「エーエムウェイクアップマスクボックス」

14枚入り 2,970円

リフィル（14枚入り） 1,980円

「ピーエムプレップマスクボックス」

14枚入り 2,970円

リフィル（14枚入り） 1,980円

「オーバーサイズドリセットシートボックス」

40枚入り 2,970円

リフィル（40枚入り） 1,980円

【発売スケジュール】

＜先行販売＞

◆公式オンラインストア（ https://addittlebeauty.jp/ ）

販売期間：2025年11月27日 11:00〜12月9日 23:59

◆ポップアップストア

販売期間： 2025年12月5日〜12月14日

会場：0th Hub Nihonbashi（東京都中央区日本橋2丁目9-10 L.Biz日本橋 2F）

＜全国発売＞

◆公式オンラインストア（ https://addittlebeauty.jp/ ）

◆ロフト、@cosme、プラザ（一部店舗を除く、詳細は各店舗にて問い合わせてください）

発売日：2025年12月10日

（エボル）