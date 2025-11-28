「グラモアブラ」の新色登場！「キスするブラ」で美しいバストシルエット

女性らしいバストラインを作り出す「グラモアブラ」から登場した「キスするブラ」が、5周年を迎えて新色を発表！新色「フロストミント」と「ムーンストーン」は、肌に自然になじみ、肌本来の美しさを引き立てるカラー。これまで以上に丸みのある美しいデコルテラインをキープしながら、シルエットにもこだわり、女性の魅力を最大限に引き出してくれるブラになっています。

新色登場！「キスするブラ」の魅力がさらにアップ

「キスするブラ」の新色「フロストミント」と「ムーンストーン」が、2025年11月28日に登場。

これまで以上に、肌に溶け込むような自然な色合いが、女性らしさと透明感を引き立てます。

クリームカラーのベースに深みのあるブルーやブラウンを重ね、どんな肌色にも美しくなじむ設計に。

バストをしっかりホールドし、丸みのある美しいシルエットを実現するこのブラで、自分らしい魅力を引き出してみませんか？

丸みのある美しいデコルテラインが叶う！

「キスするブラ」の大きな魅力は、バストを中央に寄せて自然な谷間を作ることができる点。薄手のパッドでありながらも、上から見ても横から見ても美しいバストシルエットを実現します。

サイドからバストをしっかり持ち上げ、脇流れを防ぎながら、丸みのあるキレイなデコルテを作り出すこのブラは、女性らしさを際立たせる一品です。

美しいシルエットをキープしながらも、軽やかな着心地で快適さも抜群です。

選べるショーツラインで、さらに自分らしいスタイルに

「キスするブラ」のショーツは、スタンダードショーツ、スッキリショーツ、タンガと、気分やシーンに合わせて選べる3タイプをご用意。

スタンダードショーツはお尻をしっかり包み込んでくれる設計、スッキリショーツはヒップラインをキレイに見せるカット、タンガは総レースでヒップの丸みを強調します。

それぞれのショーツがブラとの相性も抜群で、自分にぴったりのスタイルを見つけることができます。

新色「フロストミント」「ムーンストーン」で、さらに美しいバストラインを



「キスするブラ」の新色「フロストミント」と「ムーンストーン」は、肌に馴染みやすく、透明感を引き出すカラーで、どんな肌色にも美しくフィットします。

しっかりとしたホールド感と丸みのあるバストシルエットをキープしながらも、柔らかい肌触りで快適な着心地。

さらに、ショーツもバリエーション豊かで、自分らしいスタイルを作ることができます。5周年を迎えた「キスするブラ」で、より美しいデコルテラインを手に入れて♡