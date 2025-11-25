この絵文字が表す映画は？感情を示唆する絵文字がヒントです！

学校や仕事などで忙しい毎日。ちょっとしたクイズで息抜きしてみませんか？今回は、隙間時間でできる絵文字クイズを紹介します！この絵文字が表すものって一体...？

正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。

あなたは正解がわかりましたか？

ヒントは、いろんな感情を表す絵文字たちです。

「🧠😊😢😡😱」が表す映画は一体なんでしょうか？

果たして、正解は？

正解は「インサイド・ヘッド」でした！

「脳やさまざまな感情を表す絵文字」から、頭のなかに広がる感情の世界を描いたディズニーとピクサーの映画「インサイド・ヘッド」であることがわかります。

2024年には「インサイド・ヘッド2」が公開され、大きな反響を呼びました。

「自分自身を受け入れること」をテーマに描かれたこの映画は、大人にも響くメッセージが込められており、子どもだけでなく大人も泣ける映画となっています。

あなたはわかりましたか？

身近なものをクイズにして、あなたも家族や友だちと一緒に楽しんでみてくださいね。