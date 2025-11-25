この絵文字が表す映画は？感情を示唆する絵文字がヒントです！
学校や仕事などで忙しい毎日。ちょっとしたクイズで息抜きしてみませんか？今回は、隙間時間でできる絵文字クイズを紹介します！この絵文字が表すものって一体...？
この絵文字が表す映画は？
意外と難しいこのクイズ。
「🧠😊😢😡😱」が表す映画は一体なんでしょうか？
ヒントは、いろんな感情を表す絵文字たちです。
あなたは正解がわかりましたか？
正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。
果たして、正解は？
正解は「インサイド・ヘッド」でした！
「脳やさまざまな感情を表す絵文字」から、頭のなかに広がる感情の世界を描いたディズニーとピクサーの映画「インサイド・ヘッド」であることがわかります。
2024年には「インサイド・ヘッド2」が公開され、大きな反響を呼びました。
「自分自身を受け入れること」をテーマに描かれたこの映画は、大人にも響くメッセージが込められており、子どもだけでなく大人も泣ける映画となっています。
あなたはわかりましたか？
身近なものをクイズにして、あなたも家族や友だちと一緒に楽しんでみてくださいね。
ライター Ray WEB編集部