TGIフライデーズのブラックフライデー♪人気バーガーが500円OFFで登場！

アメリカのホリデーシーズンの幕開けを告げる“ブラックフライデー”を、TGIフライデーズが今年も日本で特別にお届けします。2025年11月25日から28日の4日間、看板商品「ULTIMATE FRIDAYS SIGNATURE BURGER」が全13店舗で500円OFFに。ダイナミックなアメリカンバーガーを、お得に、そして“特別な体験”として楽しめる期間限定イベントです。年に一度のアメリカンフェスを、美味しく自由に満喫してみませんか♡

名物バーガーが期間限定で500円OFF

今回のブラックフライデーで対象となるのは、TGIフライデーズの大人気メニュー「ULTIMATE FRIDAYS SIGNATURE BURGER」。

200gのジューシーなビーフパテを2枚重ね、モッツァレラチーズ、クリスピーベーコン、ケイジャンオニオンをトーストしたバンズにサンドしたボリューム満点の一品です。

甘みとスパイスが絶妙に合わさったシグネチャーソースが全体をまとめ、食べ進めるほどに満足感が増す贅沢な味わい。

通常価格2,690円（税込2,959円）が、期間中は2,190円（税込2,409円）で楽しめるのも嬉しいポイントです♡

ブルガリ ドルチの冬限定ショコラ♡シチリア香る華やかな新作3種

フライデーズならではの体験型ブラックフライデー

ブラックフライデーは、アメリカでは感謝祭翌日に生まれた文化として親しまれてきましたが、日本では「買う日」から「体験を楽しむ日」へと進化中。

TGIフライデーズでは、ホリデーシーズンらしいアメリカの祝祭ムードをそのまま再現し、Fun,Freedom&Celebrationを軸にした特別な時間を提供します。

店内にはアメリカンダイナーらしい陽気な空気が流れ、友人や家族とわいわい楽しめる雰囲気も魅力。ブラックフライデーならではの“非日常のひととき”を、思いきり味わえる特別な4日間です♪

対象店舗と特別価格をチェック

本キャンペーンは、TGIフライデーズ全13店舗で実施されます。

渋谷神南店、原宿店、池袋店、上野中央通り店、東京ドームシティ店、お台場アクアシティ店、有明ガーデン店、町田店、イクスピアリ店、横浜西口店、MM21クロスゲート店、神奈川芸術劇場店、名古屋久屋大通店の全店舗が対象です。

アメリカンサイズのご褒美バーガーを、特別価格で楽しめる絶好の機会。毎年人気のキャンペーンなので、気になる方はぜひお近くの店舗へ。

【BLACK FRIDAY SALE 2025 概要】

・期間：2025年11月25日（火）～28日（金）

・対象商品：ULTIMATE FRIDAYS SIGNATURE BURGER

・通常価格：2,690円（税込2,959円）

・特別価格：2,190円（税込2,409円）

お得な4日間でアメリカン体験を満喫♡

TGIフライデーズのブラックフライデーは、ただの割引ではなく“アメリカ文化を楽しむ体験”として人気のイベント。

大迫力のシグネチャーバーガーが500円OFFで味わえる4日間は、友人との食事会や自分へのご褒美にもぴったりです。

ホリデーシーズンのワクワク感に包まれながら、気軽に非日常を楽しめるのがフライデーズの魅力。特別なアメリカンフェスを、美味しさと共に味わってみてください♪