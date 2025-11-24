Î¹¹Ô¤â½ÐÄ¥¤â¤³¤Î°ìÂæ¤Ç²÷Å¬¡ªÍê¤ì¤ë¹ñÆâ¥Ö¥é¥ó¥É¤Î¥¹¡¼¥Ä¥±¡¼¥¹¡Ú¥·¥Õ¥ì¡Û¤¬Amazon¤ÇÈÎÇäÃæ¡ª
µÞ¤Ê²ÙÊªÁý²Ã¤â¥¹¥Þ¡¼¥ÈÂÐ±þ¡ª³ÈÄ¥µ¡Ç½ÉÕ¤¥¹¡¼¥Ä¥±¡¼¥¹¡Ú¥·¥Õ¥ì¡Û¤¬Amazon¤ÇÈÎÇäÃæ¡ª
º£Ç¯¤â¸«Æ¨¤»¤Ê¤¤Ä¶Âç·¿¥»¡¼¥ë¡ÖAmazon¥Ö¥é¥Ã¥¯¥Õ¥é¥¤¥Ç¡¼¡×¤¬¤Ä¤¤¤Ë¥¹¥¿¡¼¥È¡ª
ÏÃÂê¤Î¥¢¥¤¥Æ¥à¤òÁÀ¤¦¤Ê¤é¡¢¤³¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤¬¥Ù¥¹¥È¡£AmazonºÇÂçµé¤Î¥»¡¼¥ë¡Ö¥Ö¥é¥Ã¥¯¥Õ¥é¥¤¥Ç¡¼¡×¤¬11·î24Æü(·î¡¦½Ë)0»þ¤«¤é12·î1Æü(·î)23»þ59Ê¬¤Þ¤Ç³«ºÅ¡ª¡ÖÀè¹Ô¥»¡¼¥ë¡×¤Ï11·î21Æü(¶â)0:00¤«¤é¥¹¥¿¡¼¥È¡ªÍß¤·¤¤¤â¤Î¤Ï¡Èº£¡É¤Þ¤È¤á¤Æ¼ê¤ËÆþ¤ì¤ë¤Ù¤¡ª
ÁÐÎØ¥¥ã¥¹¥¿¡¼¤òÅëºÜ¡£±úÆÌ¤ÎÂ¿¤¤Ï©ÌÌ¤Ç¤â¡¢¥¹¥à¡¼¥º¤Ç¤·¤Ã¤«¤ê¤È¤·¤¿Áö¹Ô¤¬²ÄÇ½¤Ë¡£ÁÐÎØ¤Î¥¥ã¥¹¥¿¡¼¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤ÇÊâ¹Ô»þ¤Î°ÂÄê´¶¤â¥×¥é¥¹¤¹¤ë¡£·Ú¤ä¤«¤Ê°ÂÄêÁö¹Ô¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£³ÈÄ¥¥¸¥Ã¥Ñ¡¼¤ò³«¤±¤Ð¡¢ÍÆÎÌ¤¬ÂçÉý¥¢¥Ã¥×! µ¢¤ê¤Ë²ÙÊª¤¬Áý¤¨¤Æ¤â°Â¿´¤Îµ¡Ç½¡£¹ñÆâ¥á¡¼¥«¡¼¥·¥Õ¥ì¼ÒÀ½¤Ç¹ØÆþ¸å¤Î¥µ¥Ý¡¼¥È¤âËüÁ´¤À¡£
¢¨¥»¡¼¥ë¤Î¾ÜºÙ¤ª¤è¤ÓÉ½¼¨²Á³Ê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ïµ¬Ìó¡¢³Æ¾¦ÉÊ¤Î¾ÜºÙ¥Ú¡¼¥¸¤ò¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢ª¡Ú¥¢¥¤¥Æ¥à¾ÜºÙ¤ò¸«¤ë¡Û
³ÈÄ¥¥¸¥Ã¥Ñ¡¼ÉÕ¤¤ÎÀß·×¤Ç¡¢Î¹¹ÔÀè¤Ç²ÙÊª¤¬Áý¤¨¤Æ¤â°Â¿´¡£»È¤¤¾¡¼ê¤ÎÎÉ¤µ¤¬Î¹¤Î¥¹¥È¥ì¥¹¤ò·Ú¸º¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¡£
¢ª¡Ú¥¢¥¤¥Æ¥à¾ÜºÙ¤ò¸«¤ë¡Û
ÁÐÎØ¥¥ã¥¹¥¿¡¼¤òÅëºÜ¤·¡¢ÃÊº¹¤ä±úÆÌ¤ÎÂ¿¤¤Æ»¤Ç¤â¥¹¥à¡¼¥º¤ÊÁö¹Ô¤¬²ÄÇ½¡£°ÂÄê´¶¤Î¤¢¤ë°ÜÆ°¤ò¼Â¸½¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
Ìó87¡Á96L¤ÎÂçÍÆÎÌ¤Ê¤¬¤é¡¢½Å¤µ¤ÏÌó4.4kg¤È°·¤¤¤ä¤¹¤¯¡¢Ä¹´üÎ¹¹Ô¤ä½ÐÄ¥¤Ë¤âÂÐ±þ¤Ç¤¤ëÀß·×¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¢ª¡Ú¥¢¥¤¥Æ¥à¾ÜºÙ¤ò¸«¤ë¡Û
¹ñÆâ¥á¡¼¥«¡¼À½¤Ç1Ç¯´Ö¤ÎÊÝ¾ÚÉÕ¤¡£½é¤á¤Æ¥¹¡¼¥Ä¥±¡¼¥¹¤ò¹ØÆþ¤¹¤ëÊý¤Ë¤â°Â¿´¤Î¥µ¥Ý¡¼¥ÈÂÎÀ©¤¬À°¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
