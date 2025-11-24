¡Ú¥°¥ë¥áÌ¡²è¡Û¾¼ÏÂ¥ì¥È¥í¤ÊµþÅÔ¤ÎÂç½°¿©Æ²¤ÇÃëÆÝ¤ß¡£°µ´¬¤Î¥á¥Ë¥å¡¼¿ô¤Ë¡¢¤ª¼ò¤¬¿Ê¤ó¤Ç»ß¤Þ¤é¤Ê¤¤¡ª
Âçºå¤Î¿©Ê¸²½¤È¿Í´Ö¥É¥é¥Þ¤òÉÁ¤¤¤¿Ì¡²è¡Ø¥Ê¥Ë¥ï¤á¤·Êë¤é¤·¡Ù¤Îºî¼Ô¤Ç¤¢¤ë¤Ï¤¿¤Î¤µ¤È¤·¤µ¤ó(@hatanosatoshi)¡£¤¿¤Á¤Î¤Ü¤ëÅòµ¤¤ä¹á¤ê¤ò´¶¤¸¤ë¤è¤¦¤Ê¡¢åÌÌ©¤ÊÉÁ¼Ì¤¬ÆÃÄ§¤À¡£
Ì¡²è¡ØÌ£¤ï¤¤¤Îµþ¡Ù¤ÏµþÅÔ¤òÉñÂæ¤Ë¡¢¿·¿ÍÊÔ½¸¼Ô¤Ç¤¢¤ë¾®±à¤Ò¤è¤ê¤ÎÌÜ¤òÄÌ¤·¤Æ¥°¥ë¥á¤äÊ¸²½¡¢¤½¤·¤ÆÈà½÷¤ÎÀ®Ä¹¤òÉÁ¤¯ºîÉÊ¡£
º£²ó¤Ï¡¢µþÅÔ¤ÇÄ¹Ç¯°¦¤µ¤ì¤ëÂç½°¿©Æ²¤Î¡Öµþ¶Ë ¥¹¥¿¥ó¥É¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡£¥á¥Ë¥å¡¼¤¬Â¿¤¯¤É¤ì¤â¤ª¤¤¤·¤¤¤³¤È¤«¤é¡¢°ìÆüÃæÂ¿¤¯¤Î¿Í¤ÇÆø¤ï¤¦¡£
¢£¾¼ÏÂ¤Î¶õµ¤¤òº£¤ËÅÁ¤¨¤ë¡¢¿©¤ÎÊ¸²½°ä»º
µþÅÔ¤òÂåÉ½¤¹¤ë¥ì¥È¥í¤Ê¡ÖÂç½°¿©Æ²¡×¤È¤¤¤¦¸À¤¤Êý¤Ç¾Ò²ð¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤ÎÂ¿¤¤¡Öµþ¶Ë ¥¹¥¿¥ó¥É¡×¡£¤À¤¬¡¢¤½¤Î°ì¸À¤Ç¤ÏÉ½¤·¤¤ì¤Ê¤¤ÆÈÆÃ¤ÎÊ·°Ïµ¤¤¬Éº¤¦¡£´ØÅìÂç¿ÌºÒ¤ÇÅìµþ¡¦ÀõÁð¤«¤éµþÅÔ¤Ë°Ü½»¤·¤Æ¤¤¿½éÂå¤¬¡¢1927Ç¯(¾¼ÏÂ2Ç¯)¤ËÂçÀµ»þÂå¤Î·úÊª¤ò»È¤Ã¤Æ¡¢²¿¤ò¿©¤Ù¤Æ¤â10Á¬¤È¤¤¤¦¿©Æ²¤ò³«¤¤¤¿¤Î¤¬Æ±Å¹¤Î»Ï¤Þ¤ê¤È¤¤¤¦¡£
¤È¤ê¤ï¤±ÌÜ¤ò°ú¤¯¤Î¤Ï¤½¤Î¤¿¤¿¤º¤Þ¤¤¡£Å¹Àè¤Ë¤«¤«¤Ã¤¿¤Î¤ì¤ó¤È´ÇÈÄ¤Î¡Ö¥¹¥¿¥ó¥É¡×¤ÎÊ¸»ú¤Ï¡¢³Î¤«¤Ë¥ì¥È¥í¤Ê¤Î¤À¤¬¡¢ÎáÏÂ¤Îº£¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤Ï¤à¤·¤í¿·Á¯¤Ç°õ¾ÝÅª¤À¡£
¤½¤·¤ÆÅ¹Æâ¡£ÊÉ¤ËÅ½¤é¤ì¤¿¥á¥Ë¥å¡¼¤ä³«¶È»þ¤«¤é»ÈÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥Æ¡¼¥Ö¥ë¡¢ÂçÍýÀÐ¤Î¥«¥¦¥ó¥¿¡¼¤È¤¤¤Ã¤¿Ä´ÅÙ¤¬¾¼ÏÂ½é´ü¤Ë¥¿¥¤¥à¥¹¥ê¥Ã¥×¤·¤¿¤è¤¦¤Ê¶õµ¤¤ò¾ú¤·½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¤â¤Á¤í¤ó¡¢¥ì¥È¥í¤Ê¶õµ¤¤òÌ£¤ï¤¦¤Î¤â³Ú¤·¤¤¤¬¡¢²¿¤È¸À¤Ã¤Æ¤âËÜÎÎ¤Ï¥á¥Ë¥å¡¼¤Î¿ô¤È¤½¤ÎÌ£¤ï¤¤¡£¾ï»þ60¼ï°Ê¾å¤¬¤½¤í¤¤¡¢¤ª¤Ç¤ó¤ä·Ü¤ÎÅâÍÈ¤²¤È¤¤¤Ã¤¿µï¼ò²°¥á¥Ë¥å¡¼¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢Äê¿©¤ä¥é¡¼¥á¥ó¤Ê¤É¤·¤Ã¤«¤ê¿©¤Ù¤¿¤¤¿Í¸þ¤±¤ÎÎÁÍý¤â¤½¤í¤¦¡£ÄêÈÖ¤Î¥ª¥à¥Ç¥ß¥°¥é¥¹¥½¡¼¥¹Ð§¤Ï¥Ï¥¤¥«¥é¤ÊÍÎ¿©¤ÎÌ£¤ï¤¤¤òº£¤ËÅÁ¤¨¤ë¡£¥é¥¹¥È¤Ç¤Ò¤è¤ê¤¬ÃíÊ¸¤·¤¿ÍÈ¤²¤½¤Ð¤âµ¤¤Ë¤Ê¤ë¤È¤³¤í¡£
¾¼ÏÂ¤òÅÁ¤¨¤ë¤¿¤¿¤º¤Þ¤¤¤È¡¢Ï¢ÌÊ¤È¼õ¤±·Ñ¤¬¤ì¤Æ¤¤¿Ì£¤Î¿ô¡¹¡£¤³¤ì¤Ï¤â¤¦¡¢¿©¤ÎÊ¸²½°ä»º¤È¤¤¤¨¤ëÂ¸ºß¤À¡£
µþ¶Ë ¥¹¥¿¥ó¥É
½»½ê¡§µþÅÔ»ÔÃæµþ¶è¿·µþ¶ËÄÌ»Í¾ò¾å¥ëÃæÇ·Ä®546
TEL¡§075-221-4156
±Ä¶È»þ´Ö¡§12»þ¡Á21»þ
ÄêµÙÆü¡§²ÐÍË
ÀÊ¿ô¡§42ÀÊ
Ãó¼Ö¾ì¡§¤Ê¤·
¥¢¥¯¥»¥¹¡§ºåµÞµþÅÔ²Ï¸¶Ä®±Ø9ÈÖ½Ð¸ý¤«¤é¤¹¤°
¥é¥¤¥¿¡¼¡áÌÄÀîÏÂÂå
¢¨µ»öÆâ¤Ë²Á³ÊÉ½¼¨¤¬¤¢¤ë¾ì¹ç¡¢ÆÃ¤ËÃíµÅù¤¬¤Ê¤¤¾ì¹ç¤ÏÀÇ¹þ¤ßÉ½¼¨¤Ç¤¹¡£¾¦ÉÊ¡¦¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Ë¤è¤Ã¤Æ·Ú¸ºÀÇÎ¨¤ÎÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤ê¡¢É½¼¨²Á³Ê¤È°Û¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
