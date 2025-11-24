ニューストップ > ファッション・ビューティニュース > バイト先に珍しく“若い女性2人”が来店！次の日バイトに出勤すると… バイト先に珍しく“若い女性2人”が来店！次の日バイトに出勤すると【まさかの事態】になっていて…？ バイト先に珍しく“若い女性2人”が来店！次の日バイトに出勤すると【まさかの事態】になっていて…？ 2025年11月24日 11時0分 Ray リンクをコピーする みんなの感想は？ 写真拡大 今回、Ray WEB編集部はバイトについて読者に話を聞いて漫画にしてみました。外に行列ができ、驚く主人公と店長。一体なぜこんな行列ができたのでしょうか！？原案：Ray WEB編集部作画：sumikaライター Ray WEB編集部あわせて読みたい💖【後編】バイト先に珍しく“若い女性2人”が来店！次の日バイトに出勤すると【まさかの事態】になっていて…？ リンクをコピーする みんなの感想は？ 外部サイト 💖【バイト先】ある女性が来店した後からお店が大繁盛！一体なに者！？ 💖【恋愛エピ】「私のことどう思ってる？」曖昧な関係をやめるために、主人公が勇気を出して聞くと...！？ 💖あなたはこんな経験ある…？【都合のいい女】として扱われていた主人公が切なすぎる！ 関連情報（BiZ PAGE＋） アイラッシュ, サロン, シェアサロン, ネイル, ヘアカット, ヘアメイク, マツエク, 水着, 美容室, 美容師