「Not really」の意味は？ちょっと控えめな表現！【1分英会話】
ネイティブも使ってる！知っていたらかっこいい英会話フレーズを毎日ひとつ勉強しませんか？簡単な単語で構成されているのに、意外と意味を知らない...そんなフレーズをご紹介します！
「Not really」の意味は？
単純に見えるこのフレーズ。
ネイティブの会話でよく用いられる表現なんです…！
あなたはこのフレーズの意味がわかりましたか？
正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。
果たして、正解は？
正解は「そうでもないかな」「あんまりね」でした！
「Not really」は「そうでもない」「別にそんなこともないよ」という意味のフレーズです。
Yes／Noで答える質問に対して、強く否定せず、ちょっと距離を置いたニュアンスで答えたいときに使われます。
A：「Do you like spicy food?」
（辛いものは好き？）
B：「Not really.」
（そうでもないかな）
答えを完全なNoにしたくないときや、空気を悪くせずに否定したいときに便利なひと言です。
あなたはわかりましたか？
毎日1分英会話で、知って得するフレーズを学びましょう！
※解答は複数ある場合があります。
ライター Ray WEB編集部