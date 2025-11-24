「Not really」の意味は？ちょっと控えめな表現！【1分英会話】

ネイティブも使ってる！知っていたらかっこいい英会話フレーズを毎日ひとつ勉強しませんか？簡単な単語で構成されているのに、意外と意味を知らない...そんなフレーズをご紹介します！

正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。

あなたはこのフレーズの意味がわかりましたか？

ネイティブの会話でよく用いられる表現なんです…！

果たして、正解は？

正解は「そうでもないかな」「あんまりね」でした！

「Not really」は「そうでもない」「別にそんなこともないよ」という意味のフレーズです。

Yes／Noで答える質問に対して、強く否定せず、ちょっと距離を置いたニュアンスで答えたいときに使われます。

A：「Do you like spicy food?」

（辛いものは好き？）

B：「Not really.」

（そうでもないかな）

答えを完全なNoにしたくないときや、空気を悪くせずに否定したいときに便利なひと言です。

あなたはわかりましたか？

毎日1分英会話で、知って得するフレーズを学びましょう！

※解答は複数ある場合があります。