昔のままだと“おば見え”。大人世代の「パーカー」は【短め丈×コンパクト】が正解です
パーカーは「カジュアルすぎて子どもっぽい」「昔のまま着ると野暮ったく見える」と感じて、なんとなく避けてしまう大人も多いはず。でも実はここ数年、パーカーは“大人のワードローブ”として静かに復活しています。ただし、若い頃に着ていたビッグサイズや厚手スウェットのままでは、どうしても“部屋着感”や“おば見え”につながりがち。そこで今回は、今のファッションバランスに合う一着の選び方や、自然に上品さが出る着こなしポイントを紹介します。
昔のパーカーは重心が下がる。身幅広め＆着丈長めは要注意
かつて流行していたパーカーは、身幅が広く、着丈も長めで、肩線もジャスト。若い頃はそのラフさがこなれて見えることもありましたが、40〜50代になると、体の重心や骨格の印象が変わり、ゆるさがそのまま“野暮ったさ”として表れやすくなります。
今どきの正解は「短め丈×コンパクト」。これだけで一気に洗練される
大人がパーカーを更新するなら、まず見直したいのが“着丈”と“身幅”。今のムードに合うパーカーは、裾が腰骨あたりで収まる短め丈で、身幅は広すぎないコンパクトフィット。フードの立ち上がりがきれいで、リブは細め。わずかな違いですが、この３つが揃うだけで着姿に立体感が生まれ、全体が引き締まって見えます。
▲左：昔のパーカーは肩幅・身幅が広く着丈も長めで、重心が下がり野暮ったい印象に／右：今どきのパーカーは短め丈×コンパクト。フードの立ち上がりまで整って、大人の上品な立体感が出る
特に短め丈は重心が上がるため、顔まわりまでパッと明るく見え、黒スラックスやワイドパンツと合わせても、自然とIラインが整うのがポイント。色はチャコール、エクリュ、スモーキーベージュのような控えめトーンがベスト。落ち着いた色ほど素材の質感が際立ち、どんなシーンにも馴染みます。
街でもカフェでも自然に馴染む。“大人の余裕”がにじむ一着に
コンパクトなパーカーは、日常のあらゆるシーンで「さりげない上品さ」を底上げしてくれます。コートを羽織った通勤前の一瞬でも、カフェでリラックスしている時間でも、フードがきれいに立っているだけで全体がまとまり、無理なく大人らしいカジュアルに。
さらに、シンプルなワントーンのデザインなら、ジャケットやチェスターコートとの重ね着もごく自然。11月後半のような“軽い冬の入口”でも、着ぶくれせず洗練さを保ったまま快適に過ごせます。
パーカーは「若い子のアイテム」ではなく、むしろ大人だからこそ選びたい一着。昔のままだとおば見えしてしまうアイテムも、デザインを更新すれば今のスタイルに驚くほどしっくり馴染みます。短め丈×コンパクトの一枚は、この冬の“新しい定番”になってくれますよ。＜text：ミミ 監修：YOMI（パーソナルスタイリスト）＞ ※本コンテンツ内の画像は生成AIで作成しています
