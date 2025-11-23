ÇØÉé¤¤¤ä¤¹¤µ¤È¼ýÇ¼ÎÏ¤òÎ¾Î©¡£¥¢¥¦¥È¥É¥¢¤âÆü¾ï¤â»Ù¤¨¤ë33¥ê¥Ã¥È¥ë¥Ç¥¤¥Ñ¥Ã¥¯¡Ú¥¶¥Î¡¼¥¹¥Õ¥§¥¤¥¹¡Û¤Î¥ê¥å¥Ã¥¯¤¬Amazon¤ËÅÐ¾ìÃæ‼
¥¦¥©¡¼¥«¡¼¥×¥é¥¹¤Ï¡¢Amazon.co.jp ¤òÀëÅÁ¤·¥ê¥ó¥¯¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤è¤Ã¤Æ¥µ¥¤¥È¤¬¾Ò²ðÎÁ¤ò³ÍÆÀ¤Ç¤¤ë¼êÃÊ¤òÄó¶¡¤¹¤ë¤³¤È¤òÌÜÅª¤ËÀßÄê¤µ¤ì¤¿¥¢¥Õ¥£¥ê¥¨¥¤¥È¥×¥í¥°¥é¥à¤Ç¤¢¤ë¡¢Amazon¥¢¥½¥·¥¨¥¤¥È¡¦¥×¥í¥°¥é¥à¤Î»²²Ã¼Ô¤Ç¤¹¡£
PC¤â¥®¥¢¤â¤¹¤Ã¤¤ê¼ýÇ¼¡£¥¯¥é¥·¥«¥ë¤Ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ËºÇ¿·µ»½Ñ¤òÍ»¹ç¡Ú¥¶¥Î¡¼¥¹¥Õ¥§¥¤¥¹¡Û¤Î¥ê¥å¥Ã¥¯¤¬Amazon¤ËÅÐ¾ì!
º£Ç¯¤â¸«Æ¨¤»¤Ê¤¤Ä¶Âç·¿¥»¡¼¥ë¡ÖAmazon¥Ö¥é¥Ã¥¯¥Õ¥é¥¤¥Ç¡¼¡×¤¬¤Ä¤¤¤Ë¥¹¥¿¡¼¥È¡ª
ÏÃÂê¤Î¥¢¥¤¥Æ¥à¤òÁÀ¤¦¤Ê¤é¡¢¤³¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤¬¥Ù¥¹¥È¡£AmazonºÇÂçµé¤Î¥»¡¼¥ë¡Ö¥Ö¥é¥Ã¥¯¥Õ¥é¥¤¥Ç¡¼¡×¤¬11·î24Æü(·î¡¦½Ë)0»þ¤«¤é12·î1Æü(·î)23»þ59Ê¬¤Þ¤Ç³«ºÅ¡ª¡ÖÀè¹Ô¥»¡¼¥ë¡×¤Ï11·î21Æü(¶â)0:00¤«¤é¥¹¥¿¡¼¥È¡ªÍß¤·¤¤¤â¤Î¤Ï¡Èº£¡É¤Þ¤È¤á¤Æ¼ê¤ËÆþ¤ì¤ë¤Ù¤¡ª
¥¶¥Î¡¼¥¹¥Õ¥§¥¤¥¹¤Î¥ê¥å¥Ã¥¯¤Ï¡¢¥¯¥é¥·¥«¥ë¤Ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ò·Ñ¾µ¤·¤Ê¤¬¤éÁÇºà¶¯ÅÙ¤Èµ¡Ç½À¤ò½¼¼Â¤µ¤»¤¿¡¢¥¢¥¦¥È¥É¥¢¤Ç¤âÆü¾ï¤Ç¤â»È¤¤¤ä¤¹¤¤ÄêÈÖ¥â¥Ç¥ë¡£
¢¨¥»¡¼¥ë¤Î¾ÜºÙ¤ª¤è¤ÓÉ½¼¨²Á³Ê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ïµ¬Ìó¡¢³Æ¾¦ÉÊ¤Î¾ÜºÙ¥Ú¡¼¥¸¤ò¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢ª¡Ú¥¢¥¤¥Æ¥à¾ÜºÙ¤ò¸«¤ë¡Û
ÇØ¹ü¤Î¥é¥¤¥ó¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¥¯¥ê¥¢¥é¥ó¥¹¤òÊÝ¤Ä¥¹¥Ñ¥¤¥ó¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¹½Â¤¤òºÎÍÑ¤·¡¢¥¨¥¢¥á¥Ã¥·¥å¤ÈPE¥·¡¼¥È¤ÎÎ©ÂÎ¹½Â¤¤Ç¹â¤¤ÄÌµ¤À¤ò³ÎÊÝ¡£¥·¥ç¥ë¥À¡¼¥Ï¡¼¥Í¥¹¤Ë¤Ï¥Õ¥ì¥Ã¥¯¥¹¥Ù¥ó¥È¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸¡¼¤òÅëºÜ¤·¡¢²÷Å¬¤ÊÇØÉé¤¤¿´ÃÏ¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¡£
¢ª¡Ú¥¢¥¤¥Æ¥à¾ÜºÙ¤ò¸«¤ë¡Û
¥á¥¤¥ó¥³¥ó¥Ñ¡¼¥È¥á¥ó¥È¤ÏÂç¤¤¯³«ÊÄ¤Ç¤¤ë¥Ñ¥Í¥ë¥í¡¼¥Ç¥£¥ó¥°¥¿¥¤¥×¤Ç¡¢17¥¤¥ó¥Á¤Þ¤Ç¤Î¥Î¡¼¥ÈPCÀìÍÑ¥¹¥ê¡¼¥Ö¤È¥Ï¥¤¥É¥ì¡¼¥·¥ç¥óÍÑ¥¹¥ê¡¼¥Ö¥Ý¥±¥Ã¥È¤òÈ÷¤¨¤ë¡£ÆâÉô¤Ë¤Ï¥¡¼¥¯¥ê¥Ã¥×ÉÕ¤¥á¥Ã¥·¥å¥Ý¥±¥Ã¥È¤ä¥ª¡¼¥¬¥Ê¥¤¥¶¡¼¥Ý¥±¥Ã¥È¤òÇÛÃÖ¤·¡¢À°ÍýÀ°ÆÜ¤âÍÆ°×¡£¥Õ¥í¥ó¥È¤Ë¤Ï½Ä·¿¥Õ¥¡¥¹¥Ê¡¼¥Ý¥±¥Ã¥È¡¢²¼Éô¤Ë¤Ï¥ê¥Õ¥ì¥¯¥¿¡¼¥ë¡¼¥×¤òÁõÈ÷¤·¡¢°ÂÁ´À¤ÈÍøÊØÀ¤ò¹â¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¢ª¡Ú¥¢¥¤¥Æ¥à¾ÜºÙ¤ò¸«¤ë¡Û
¥á¥¤¥óÀ¸ÃÏ¤ÈÊä¶¯À¸ÃÏ¤Ë¤Ï¥ê¥µ¥¤¥¯¥ëÁÇºà¤òºÎÍÑ¤·¡¢´Ä¶ÊÝ¸î¤Ë¤âÇÛÎ¸¡£¤¿¤Ã¤×¤êÆþ¤ë33¥ê¥Ã¥È¥ëÍÆÎÌ¤ÎÃæ·¿¥µ¥¤¥º¤Ç¡¢¥¢¥¦¥È¥É¥¢¤«¤éÄÌ¶Ð¡¦ÄÌ³Ø¤Þ¤ÇÉý¹¤¯³èÌö¤¹¤ë¤³¤È´Ö°ã¤¤¤Ê¤·¤À¡£
PC¤â¥®¥¢¤â¤¹¤Ã¤¤ê¼ýÇ¼¡£¥¯¥é¥·¥«¥ë¤Ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ËºÇ¿·µ»½Ñ¤òÍ»¹ç¡Ú¥¶¥Î¡¼¥¹¥Õ¥§¥¤¥¹¡Û¤Î¥ê¥å¥Ã¥¯¤¬Amazon¤ËÅÐ¾ì!
º£Ç¯¤â¸«Æ¨¤»¤Ê¤¤Ä¶Âç·¿¥»¡¼¥ë¡ÖAmazon¥Ö¥é¥Ã¥¯¥Õ¥é¥¤¥Ç¡¼¡×¤¬¤Ä¤¤¤Ë¥¹¥¿¡¼¥È¡ª
ÏÃÂê¤Î¥¢¥¤¥Æ¥à¤òÁÀ¤¦¤Ê¤é¡¢¤³¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤¬¥Ù¥¹¥È¡£AmazonºÇÂçµé¤Î¥»¡¼¥ë¡Ö¥Ö¥é¥Ã¥¯¥Õ¥é¥¤¥Ç¡¼¡×¤¬11·î24Æü(·î¡¦½Ë)0»þ¤«¤é12·î1Æü(·î)23»þ59Ê¬¤Þ¤Ç³«ºÅ¡ª¡ÖÀè¹Ô¥»¡¼¥ë¡×¤Ï11·î21Æü(¶â)0:00¤«¤é¥¹¥¿¡¼¥È¡ªÍß¤·¤¤¤â¤Î¤Ï¡Èº£¡É¤Þ¤È¤á¤Æ¼ê¤ËÆþ¤ì¤ë¤Ù¤¡ª
¥¶¥Î¡¼¥¹¥Õ¥§¥¤¥¹¤Î¥ê¥å¥Ã¥¯¤Ï¡¢¥¯¥é¥·¥«¥ë¤Ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ò·Ñ¾µ¤·¤Ê¤¬¤éÁÇºà¶¯ÅÙ¤Èµ¡Ç½À¤ò½¼¼Â¤µ¤»¤¿¡¢¥¢¥¦¥È¥É¥¢¤Ç¤âÆü¾ï¤Ç¤â»È¤¤¤ä¤¹¤¤ÄêÈÖ¥â¥Ç¥ë¡£
¢¨¥»¡¼¥ë¤Î¾ÜºÙ¤ª¤è¤ÓÉ½¼¨²Á³Ê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ïµ¬Ìó¡¢³Æ¾¦ÉÊ¤Î¾ÜºÙ¥Ú¡¼¥¸¤ò¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢ª¡Ú¥¢¥¤¥Æ¥à¾ÜºÙ¤ò¸«¤ë¡Û
ÇØ¹ü¤Î¥é¥¤¥ó¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¥¯¥ê¥¢¥é¥ó¥¹¤òÊÝ¤Ä¥¹¥Ñ¥¤¥ó¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¹½Â¤¤òºÎÍÑ¤·¡¢¥¨¥¢¥á¥Ã¥·¥å¤ÈPE¥·¡¼¥È¤ÎÎ©ÂÎ¹½Â¤¤Ç¹â¤¤ÄÌµ¤À¤ò³ÎÊÝ¡£¥·¥ç¥ë¥À¡¼¥Ï¡¼¥Í¥¹¤Ë¤Ï¥Õ¥ì¥Ã¥¯¥¹¥Ù¥ó¥È¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸¡¼¤òÅëºÜ¤·¡¢²÷Å¬¤ÊÇØÉé¤¤¿´ÃÏ¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¡£
¢ª¡Ú¥¢¥¤¥Æ¥à¾ÜºÙ¤ò¸«¤ë¡Û
¥á¥¤¥ó¥³¥ó¥Ñ¡¼¥È¥á¥ó¥È¤ÏÂç¤¤¯³«ÊÄ¤Ç¤¤ë¥Ñ¥Í¥ë¥í¡¼¥Ç¥£¥ó¥°¥¿¥¤¥×¤Ç¡¢17¥¤¥ó¥Á¤Þ¤Ç¤Î¥Î¡¼¥ÈPCÀìÍÑ¥¹¥ê¡¼¥Ö¤È¥Ï¥¤¥É¥ì¡¼¥·¥ç¥óÍÑ¥¹¥ê¡¼¥Ö¥Ý¥±¥Ã¥È¤òÈ÷¤¨¤ë¡£ÆâÉô¤Ë¤Ï¥¡¼¥¯¥ê¥Ã¥×ÉÕ¤¥á¥Ã¥·¥å¥Ý¥±¥Ã¥È¤ä¥ª¡¼¥¬¥Ê¥¤¥¶¡¼¥Ý¥±¥Ã¥È¤òÇÛÃÖ¤·¡¢À°ÍýÀ°ÆÜ¤âÍÆ°×¡£¥Õ¥í¥ó¥È¤Ë¤Ï½Ä·¿¥Õ¥¡¥¹¥Ê¡¼¥Ý¥±¥Ã¥È¡¢²¼Éô¤Ë¤Ï¥ê¥Õ¥ì¥¯¥¿¡¼¥ë¡¼¥×¤òÁõÈ÷¤·¡¢°ÂÁ´À¤ÈÍøÊØÀ¤ò¹â¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¢ª¡Ú¥¢¥¤¥Æ¥à¾ÜºÙ¤ò¸«¤ë¡Û
¥á¥¤¥óÀ¸ÃÏ¤ÈÊä¶¯À¸ÃÏ¤Ë¤Ï¥ê¥µ¥¤¥¯¥ëÁÇºà¤òºÎÍÑ¤·¡¢´Ä¶ÊÝ¸î¤Ë¤âÇÛÎ¸¡£¤¿¤Ã¤×¤êÆþ¤ë33¥ê¥Ã¥È¥ëÍÆÎÌ¤ÎÃæ·¿¥µ¥¤¥º¤Ç¡¢¥¢¥¦¥È¥É¥¢¤«¤éÄÌ¶Ð¡¦ÄÌ³Ø¤Þ¤ÇÉý¹¤¯³èÌö¤¹¤ë¤³¤È´Ö°ã¤¤¤Ê¤·¤À¡£