¥À¥¤¥¢¥ó¤Î½Õ¸ÂÄê¡Ö¥µ¥¯¥é¥·¥ã¥¤¥ó¡×ÅÐ¾ì♡ºù¤Î¹á¤ê¤Çµ±¤¯¥Ä¥äÈ±¤Ø
ËèÇ¯Âç¿Íµ¤¤Î¸ÂÄê¥·¥êー¥º¡Ö¥À¥¤¥¢¥ó ¥µ¥¯¥é¥·¥ã¥¤¥ó¡×¤¬¡¢º£Ç¯¤â¿ôÎÌ¸ÂÄê¤ÇÅÐ¾ì¤·¤Þ¤¹¡£2025Ç¯12·î1Æü(·î)¤è¤êÈ¯Çä¤µ¤ì¤ë2026Ç¯ÈÇ¤Ï¡¢Ã¸¤¤¥Ô¥ó¥¯¤ËÍÕºù¤ò¤¢¤·¤é¤Ã¤¿ÁÖ¤ä¤«¤Ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¤È¡¢¤Õ¤ï¤ê¤È¹¤¬¤ë¥Õ¥ì¥ó¥Á¥Á¥§¥êー¤Î¹á¤ê¤¬Ì¥ÎÏ¡£ºù¥¨¥¥¹1¤ä¥ªー¥¬¥Ë¥Ã¥¯¥¢¥ë¥¬¥ó¥ª¥¤¥ë2¡¢ÆÈ¼«¤Î¥×¥é¥Á¥Ê¥±¥é¥Á¥ó*3¤òÇÛ¹ç¤·¡¢ÌÓÀè¤Þ¤Ç¤·¤Ã¤È¤ê¥Ä¥ä¤á¤¯È±¤ØÆ³¤¤Þ¤¹¡£´¥Áç¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤ê»Ï¤á¤ëµ¨Àá¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤Î¸ÂÄê¥±¥¢¤Ç¡¢°ìÂÀè¤Ë½Õ¤Îµ¤Ê¬¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤ß¤Þ¤»¤ó¤«♡
ºù¤Î¹á¤ê¤ËÊñ¤Þ¤ì¤ë¸ÂÄê¥·¥êー¥º
º£Ç¯¤Î¡Ö¥À¥¤¥¢¥ó ¥µ¥¯¥é¥·¥ã¥¤¥ó¡×¤Ï¡¢¥Õ¥ì¥ó¥Á¥Á¥§¥êー¤òÃæ¿´¤Ëºù¤Î¤ä¤µ¤·¤¤¹á¤ê¤ò¥Ö¥ì¥ó¥É¤·¤¿¾åÉÊ¤Ç²Ú¤ä¤«¤Ê¹á¤ê¤¬ÆÃÄ§¡£
Á¡ºÙ¤Ç²ÄÎù¤Êºù¤Î¥Ë¥å¥¢¥ó¥¹¤Ë¡¢¥À¥¤¥¢¥ó¤é¤·¤¤Â¸ºß´¶¤Î¤¢¤ë¥¢¥¯¥»¥ó¥È¤ò²Ã¤¨¡¢ËèÆü¤Î¥Ð¥¹¥¿¥¤¥à¤òÆÃÊÌ¤Ê¤Ò¤È¤È¤¤Ø¤ÈÆ³¤¤Þ¤¹¡£
Ã¸¤¤¥Ô¥ó¥¯¤Î¸ÂÄê¥Ñ¥Ã¥±ー¥¸¤Ï¡¢Ñ³¤¯Èþ¤·¤¤ÍÕºù¤òÉÁ¤¤¤¿¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ç¡¢¾þ¤Ã¤Æ¤ª¤¤¿¤¯¤Ê¤ë¤Û¤É¤Î²Ä°¦¤é¤·¤µ¡£¶õµ¤¤Î´¥¤¯Åß¤Ç¤â¡¢È±¤È¿´¤ò¤Õ¤ó¤ï¤ê¤È½á¤·¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¡£
¥¢¥Ï¥í¥Ð¥¿ー¤«¤é¿ôÎÌ¸ÂÄê♡½Õ¹á¤ë¥µ¥¯¥é¥¸¥å¥í¥Ã¥×¤Î¹á¤ê¤¬ÅÐ¾ì
½á¤¤¤È¥Ä¥ä¤ò³ð¤¨¤ëìÔÂôÀ®Ê¬
¡Ö¥µ¥¯¥é¥·¥ã¥¤¥ó¡×¤Ë¤Ï¡¢ºù¥¨¥¥¹1¡¢¥ªー¥¬¥Ë¥Ã¥¯¥¢¥ë¥¬¥ó¥ª¥¤¥ë2¡¢¥×¥é¥Á¥Ê¥±¥é¥Á¥ó3¤Ê¤É¡¢¥À¥áー¥¸¥±¥¢¤È¥Ä¥ä¤òÎ¾Î©¤¹¤ëÀ®Ê¬¤òìÔÂô¤ËÇÛ¹ç¡£
ÆÃ¤Ë¥×¥é¥Á¥Ê¥±¥é¥Á¥ó¤Ï¡¢¥¢¥ß¥Î»ÀÉÔÂ¤Ç¼å¤Ã¤¿È±ÆâÉô¤Þ¤ÇÊä½¤¤·¡¢¥¥åー¥Æ¥£¥¯¥ë¤òÀ°¤¨¤Æ¥Ä¥ä¤ò°ú¤½Ð¤·¤Þ¤¹¡£
¤µ¤é¤Ë¥¢¥ë¥¬¥ó¥ª¥¤¥ë4¤ä¥Þ¥ëー¥é¥ª¥¤¥ë*5¤¬È±¤Î±ü¤Þ¤Ç¿»Æ©¤·¤Æ¡¢»ØÄÌ¤ê¤ÎÎÉ¤¤¤·¤Ê¤ä¤«¤Ê¼Á´¶¤Ë¡£´¥Áç¤Ë¤è¤ë¥Ñ¥µ¤Ä¤¤ä¤Þ¤È¤Þ¤ê¤Ë¤¯¤µ¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤ëµ¨Àá¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤Î¥¢¥¤¥Æ¥à¤Ç¤¹¡£
*1 ¥½¥á¥¤¥è¥·¥ÎÍÕ¥¨¥¥¹/¥µ¥È¥¶¥¯¥é²Ö¥¨¥¥¹(Á´¤ÆÊÝ¼¾À®Ê¬)
*2 ¥¢¥ë¥¬¥Ë¥¢¥¹¥Ô¥Î¥µ³ËÌý(ÊÝ¼¾À®Ê¬)
*3 ²Ã¿åÊ¬²ò¥±¥é¥Á¥ó(ÍÓÌÓ¡¦±©ÌÓ)/¥±¥é¥Á¥ó(ÍÓÌÓ)(Êä½¤À®Ê¬)
*4 ¥¢¥ë¥¬¥Ë¥¢¥¹¥Ô¥Î¥µ³ËÌý(ÊÝ¼¾À®Ê¬)
*5 ¥¹¥¯¥ì¥í¥«¥ê¥¢¥Ó¥ì¥¢¼ï»ÒÌý(ÊÝ¼¾À®Ê¬)
¥·¥ã¥ó¥×ー&¥È¥êー¥È¥á¥ó¥È¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯
º£²óÈ¯Çä¤µ¤ì¤ë¾¦ÉÊ¤Ï¡ÖSAKURA SHINE 2026 ¥·¥ã¥ó¥×ー¡õ¥È¥êー¥È¥á¥ó¥È¥»¥Ã¥È¡×¡£½Õ¤ò»×¤ï¤»¤ë¥Õ¥ì¥ó¥Á¥Á¥§¥êー¤Î¹á¤ê¤¬È±¤ò¤ä¤µ¤·¤¯Êñ¤ß¹þ¤ß¡¢¤Ê¤á¤é¤«¤Ê»ØÄÌ¤ê¤Èµ±¤¯¤è¤¦¤Ê¥Ä¥ä¤ò³ð¤¨¤Þ¤¹¡£
³Æ450mL¤Ç1,330±ß¡ÊÀÇ¹þ1,463±ß¡Ë¤Î¥»¥Ã¥È¤Ï¡¢¿ôÎÌ¸ÂÄê¤Ê¤Î¤ÇÁá¤á¤Î¥Á¥§¥Ã¥¯¤¬¤ª¤¹¤¹¤á¡£
¥ªー¥¬¥Ë¥Ã¥¯¥Ü¥¿¥Ë¥«¥ë¥ª¥¤¥ë¤ä¥×¥é¥Á¥Ê¥±¥é¥Á¥ó*2¤¬¥À¥áー¥¸¤òÊä½¤¤·¡¢ÌÓÀè¤Þ¤Ç¤·¤Ã¤È¤ê¤Þ¤È¤Þ¤ë»Å¾å¤¬¤ê¤ò¼Â¸½¤·¤Þ¤¹¡£¤Ò¤ÈÂÁá¤¤½Õµ¤Ê¬¤ò³Ú¤·¤á¤ë¡¢ÆÃÊÌ¤Ê¥Ø¥¢¥±¥¢¤Ç¤¹¡£
½Õ¤òÀè¼è¤ê¤¹¤ëÆÃÊÌ¤Ê¥Ø¥¢¥±¥¢¤ò
Åß¤Î´¥Áç¤Ç¥Ñ¥µ¤Ä¤¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤ëµ¨Àá¤Ç¤â¡¢¡Ö¥À¥¤¥¢¥ó ¥µ¥¯¥é¥·¥ã¥¤¥ó¡×¤Ê¤éÌÓÀè¤Þ¤Ç¤Ê¤á¤é¤«¤Ë¤Þ¤È¤Þ¤ê¡¢¾åÉÊ¤Ê¥Ä¥äÈ±¤ò¥ー¥×¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¿ôÎÌ¸ÂÄê¤Î¹á¤ê¤È¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ï¡¢ËèÆü¤Î¥±¥¢¤¬¤â¤Ã¤È³Ú¤·¤¯¤Ê¤ëÆÃÊÌ¤ÊÂ¸ºß♡²Ú¤ä¤«¤Ç¤ä¤µ¤·¤¤¥Õ¥ì¥ó¥Á¥Á¥§¥êー¤Î¹á¤ê¤Ï¡¢µ¤Ê¬¤òÌÀ¤ë¤¯¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Ï¤º¤Ç¤¹¡£
½Õ¤òÀè¼è¤ê¤Ç¤¤ë¸ÂÄê¥¢¥¤¥Æ¥à¤Ç¡¢¼«Ê¬¤ÎÈ±¤ò¤â¤Ã¤È¹¥¤¤Ë¤Ê¤ì¤ëµ¨Àá¤ò·Þ¤¨¤Æ¤ß¤Þ¤»¤ó¤«¡£