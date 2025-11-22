MOLAK¤Î¿·¿§♡Choco Ribbon¤ÈSugar Ribbon¤¬Á´¹ñ¥É¥ó¡¦¥¥Ûー¥Æ¤ÇÈ¯Çä
MOLAK¤«¤é¡¢¥É¥ó¡¦¥¥Ûー¥Æ¸ÂÄê¤Î¿·¿§¥«¥é¥³¥ó¡ÖChoco Ribbon¡×¤È¡ÖSugar Ribbon¡×¤¬2025Ç¯11·î17Æü¡Ê·î¡Ë¤è¤ê½ç¼¡È¯Çä♡1DAY¤È1MONTH¤É¤Á¤é¤Ç¤âÁª¤Ù¡¢´Þ¿åÎ¨¤Î°ã¤¤¤Ë¤è¤êÈùÌ¯¤Ë°Û¤Ê¤ëÈ¯¿§¤¬³Ú¤·¤á¤Þ¤¹¡£DIA14.2mm¡¦Ãå¿§Ä¾·Â13.6mm¤ÎÄø¤è¤¤¥µ¥¤¥º¤Ç¡¢¥Ê¥Á¥å¥é¥ë¤ÊÆ·¤Î°õ¾Ý¤ò±é½Ð¡£¥Ç¥¤¥êー»È¤¤¤Ë¤â¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤Î¥«¥éー¤Ç¤¹¢ö
Choco Ribbon¤Ç´Å¤¯¼«Á³¤ÊÆ·¤Ë
²Á³Ê¡§1DAY 1,760±ß¡ÊÀÇ¹þ10ËçÆþ¤ê¡Ë¡¿1MONTH 1,650±ß¡ÊÀÇ¹þ2ËçÆþ¤ê¡Ë
´Å¤¯½À¤é¤«¤Ê¥Ö¥é¥¦¥ó¥«¥éー¤Ç¡¢¼«Á³¤ÊÆ·¤ò±é½Ð¡£1DAY¡¦1MONTH¤É¤Á¤é¤Ç¤â»ÈÍÑ²ÄÇ½¤Ç¡¢Æü¾ï»È¤¤¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤Ç¤¹¡£
¥¥¹¤Î¸ÂÄê¿§¥ê¥Ã¥×¥¢¥íー ¥°¥í¥¦X¤ÇÅß¤Î¤à¤Á¤å¤ë¤ó¿°¤Ë♡
Sugar Ribbon¤Ç°¦¤µ¤ì¥Ê¥Á¥å¥é¥ëÆ·
½À¤é¤«¤¤¥Ô¥ó¥¯¥Ö¥é¥¦¥ó¤Î¥«¥éー¤Ç¡¢Æ·¤ËÍ¥¤·¤¤°õ¾Ý¤ò¥×¥é¥¹¡£Choco Ribbon¤ÈÆ±¤¸¤¯1DAY¡¦1MONTHÎ¾Êý¤Ç»ÈÍÑ²ÄÇ½¤Ç¡¢¥Ê¥Á¥å¥é¥ë¤Ê°¦¤µ¤ìÌÜ¸µ¤ò³ð¤¨¤Þ¤¹¡£
¡Ú¥¢¥¤¥Æ¥à¾ÜºÙ¡Û
DIA14.2mm¡¢Ãå¿§Ä¾·Â13.6mm
1DAY¡õTORIC´Þ¿åÎ¨55%¡¢1MONTH´Þ¿åÎ¨38%
ÅÙ¿ô¡§1DAY ¡Þ0.00D～-10.00D¡Ê0.25D/0.50D¹ï¤ß¡Ë¡¢1MONTH ¡Þ0.00D～-8.00D
Íð»ëÅÙ¿ô¡§-0.75D/-1.25D¡ÊÍð»ë¼´180¡ë¡Ë
MOLAK¿·¿§¤ÇÆ·¤Ë´Å¤¯²Ä°¦¤¤¥¢¥¯¥»¥ó¥È♡
MOLAK¤Î¿·¿§¡ÖChoco Ribbon¡×¤È¡ÖSugar Ribbon¡×¤Ï¡¢Á´¹ñ¤Î¥É¥ó¡¦¥¥Ûー¥Æ¸ÂÄê¤Ç2025Ç¯11·î17Æü¡Ê·î¡Ë¤è¤ê½ç¼¡È¯Çä♡
1DAY¤È1MONTH¤ÇÁª¤Ù¤ë¤Î¤Ç¡¢¥Ç¥¤¥êー¤Ë¤âÆÃÊÌ¤ÊÆü¤Ë¤â»È¤¤¤ä¤¹¤¯¡¢DIA14.2mm¡¦Ãå¿§Ä¾·Â13.6mm¤ÎÀäÌ¯¤Ê¥µ¥¤¥º¤Ç¥Ê¥Á¥å¥é¥ë²Ä°¦¤¤Æ·¤ò±é½Ð¤·¤Þ¤¹¡£
´Å¤¯½À¤é¤«¤Ê¥«¥éー¤Ç¡¢Åß¤ÎÌÜ¸µ¤â²Ú¤ä¤«¤ËºÌ¤ë¤ª¤¹¤¹¤á¥«¥é¥³¥ó¤Ç¤¹¢ö