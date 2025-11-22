軽さと補整力を両立！HEAVEN Japan「贅沢脇肉キャッチャー®︎」冬の新色ブルーグレーをチェック

女性一人ひとりの体に寄り添う「適正下着®」で支持を集めるHEAVEN Japanから、大人気ブラ「贅沢脇肉キャッチャー®︎」に冬の新色ブルーグレーが登場しました。軽やかな着け心地と確かな補整力を両立し、脇や背中のお肉をすっきり整えて理想の美バストを叶える人気シリーズ。サイズはB～Kカップまで幅広く揃い、冬の装いにもなじむ上品カラーが魅力です。新しい季節に向けて、気分の上がる一枚をプラスしてみませんか♪

冬限定のブルーグレーが新登場



11月12日よりオンラインショップに加わった冬の新色ブルーグレーは、静かに華やぐクールな印象が魅力。落ち着いた色味でありながら肌を美しく見せ、冬服との相性も抜群です。

ブラは7,480円(税込)。サイズはB～Dカップ(アンダー65～80cm)、E～Kカップ(アンダー65～90cm)まで展開され、カラーはブルーグレー、スモーキーピンク、ベージュ、ブラック、ブルーの全5色。

細部にこだわるHEAVEN Japanならではの快適な着け心地が続きます。

補整力が魅力の立体構造と快適な設計



「贅沢脇肉キャッチャー®︎」は脇高設計と太めのバックベルトで脇・背中のお肉をしっかりキャッチし、すっきりとしたシルエットへ導きます。

4枚接ぎの立体カップがバストを高い位置でキープし、広がりも抑えて自然な丸みを演出。独自開発の3Dワイヤーや幅広ストラップで、痛くなりにくく肩への負担も軽減します。

年齢や体型の変化に寄り添い、快適さと美しさの両方を叶える1枚です。

お揃いショーツも豊富にラインナップ



シリーズには別売りショーツも揃い、より統一感のあるスタイルを楽しめます。「スタンダードショーツ」は1,650円(税込)、サイズはM～3Lで、カラーはブラと同じ5色展開。

「Tバックショーツ」は1,980円(税込)、サイズはM～LLで、ブルーグレー、スモーキーピンク、ブラックの3色。ブラと合わせるだけで気分も上がる華やかさがプラスされ、冬の装いにも差がつきます♡

毎日に寄り添う“適正下着®”で冬の装いをもっと快適に



HEAVEN Japanが長年培ってきた技術と細部へのこだわりが詰まった「贅沢脇肉キャッチャー®︎」。冬の新色ブルーグレーは、落ち着きと華やかさを兼ね備えた大人のためのカラーです。

幅広いサイズ展開や快適な着け心地が魅力で、季節のファッションにも自然になじむ一枚。

理想のシルエットをサポートしながら、毎日をもっと心地よく過ごせる下着選びを楽しんでみてください♪