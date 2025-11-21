“純白×ホワイトクリスマス”の世界観を楽しめる！「アニヴェルセルカフェ 表参道」で期間限定アフタヌーンティーを堪能
2025年11月19日、全国に結婚式場を展開しているアニヴェルセルが運営する「アニヴェルセルカフェ 表参道」では、“特別なクリスマス”を演出するアフタヌーンティーやスイーツ、ディナーコースなどの提供をスタートした。
【画像】純白×ホワイトクリスマスのアフタヌーンティー詳細を見る
「アニヴェルセルカフェ 表参道」では、「記念日になるような特別なクリスマスを過ごしてほしい」という思いから、ホリデーフェア「ANNIVERSAIRE Christmas 2025」を開催。「贈る人も、贈られる人も、みんなが主役になるクリスマス」をテーマに、結婚式場併設というアニヴェルセルならではの特別な空間を活かした、“純白×ホワイトクリスマス”の世界観が楽しめる期間限定のディナーコースやランチコース、アフタヌーンティーなどを提供する。
注目は、スイーツからセイボリーまで、すべて“純白”で表現した、見目麗しい「White Christmas アフタヌーンティー」(6900円※12月20日(土)〜25日(木)は乾杯スパークリング付き7400円)。
1段目と2段目には、クリスマスツリーのオーナメントに見立てた「ホワイトチョコとカシスのムース」、「ツリーに見立てたタルト」や「洋梨のショートケーキ」など、華やかで心ときめくスイーツがON。ショートケーキには、ノンアルコールスパークリングワイン(白)のジュレが入っており、さわやかな口当たりを堪能できる。
そして3段目は、「サンドイッチ・トリュフ風味のジャンボン(ハム)」や、「カリフラワーのロワイヤル ズワイガニとコンソメジュレ」などをラインナップ。コーヒーや紅茶、限定ドリンクなど計20種のフリーフロー付きで、最後まで贅沢に楽しむことができる(※フリーフローは2時間制。LO90分)
また、同カフェが「結婚式でも人気のアニヴェルセルの“包み焼き”をご用意しました！」と胸を張るのが、「真鯛のパイ包み」をはじめ、「国産牛のロティ」や、「スノードームパルフェ」をラインナップする「Christmas ディナーコース」(1万2000円※12月20日(土)〜25日(木)は乾杯シャンパーニュ付き1万4000円。要予約)。スノードームパルフェは、いちごやキルシュ、マスカルポーネを使ったカクテルグラスのおしゃれなデザートで、提供時に雪に見立てた粉砂糖がまぶされ、クリスマス気分を盛り上げてくれる。
ほかにも、ホワイトクリスマスをイメージした「Christmas ランチコース」(4600円※12月20日(土)〜25日(木)は乾杯シャンパーニュ付き5600円)や、花嫁の純白のドレスをイメージして仕立てた期間限定のパフェ、さらに期間限定ケーキやドリンクが多彩に登場する「アニヴェルセルカフェ 表参道」。最先端のトレンド発信地であり、表参道駅から徒歩約1分とアクセスも抜群の同所で、ぜひ特別なクリスマスを楽しんでほしい。
取材・文/平井あゆみ
※記事内に価格表示がある場合、特に注記等がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。
【画像】純白×ホワイトクリスマスのアフタヌーンティー詳細を見る
「アニヴェルセルカフェ 表参道」では、「記念日になるような特別なクリスマスを過ごしてほしい」という思いから、ホリデーフェア「ANNIVERSAIRE Christmas 2025」を開催。「贈る人も、贈られる人も、みんなが主役になるクリスマス」をテーマに、結婚式場併設というアニヴェルセルならではの特別な空間を活かした、“純白×ホワイトクリスマス”の世界観が楽しめる期間限定のディナーコースやランチコース、アフタヌーンティーなどを提供する。
1段目と2段目には、クリスマスツリーのオーナメントに見立てた「ホワイトチョコとカシスのムース」、「ツリーに見立てたタルト」や「洋梨のショートケーキ」など、華やかで心ときめくスイーツがON。ショートケーキには、ノンアルコールスパークリングワイン(白)のジュレが入っており、さわやかな口当たりを堪能できる。
そして3段目は、「サンドイッチ・トリュフ風味のジャンボン(ハム)」や、「カリフラワーのロワイヤル ズワイガニとコンソメジュレ」などをラインナップ。コーヒーや紅茶、限定ドリンクなど計20種のフリーフロー付きで、最後まで贅沢に楽しむことができる(※フリーフローは2時間制。LO90分)
また、同カフェが「結婚式でも人気のアニヴェルセルの“包み焼き”をご用意しました！」と胸を張るのが、「真鯛のパイ包み」をはじめ、「国産牛のロティ」や、「スノードームパルフェ」をラインナップする「Christmas ディナーコース」(1万2000円※12月20日(土)〜25日(木)は乾杯シャンパーニュ付き1万4000円。要予約)。スノードームパルフェは、いちごやキルシュ、マスカルポーネを使ったカクテルグラスのおしゃれなデザートで、提供時に雪に見立てた粉砂糖がまぶされ、クリスマス気分を盛り上げてくれる。
ほかにも、ホワイトクリスマスをイメージした「Christmas ランチコース」(4600円※12月20日(土)〜25日(木)は乾杯シャンパーニュ付き5600円)や、花嫁の純白のドレスをイメージして仕立てた期間限定のパフェ、さらに期間限定ケーキやドリンクが多彩に登場する「アニヴェルセルカフェ 表参道」。最先端のトレンド発信地であり、表参道駅から徒歩約1分とアクセスも抜群の同所で、ぜひ特別なクリスマスを楽しんでほしい。
取材・文/平井あゆみ
※記事内に価格表示がある場合、特に注記等がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。