【明日なに着る？】短丈ニットが多くなるから「スカートはサテンのフレア」がよさそう

コンパクトなニットやショート丈の羽織りなど。短い上の人気は続きそうな傾向。「上はタイトに・下はゆるめに」が簡単に上手くいく、着回しやすい黒スカートをピックアップ。





ハリ感と光沢感を併せ持つ上質なサテン生地。おかげでシルエットがくずれにくく、短め丈のトップスや羽織りとのバランスもいいまま。陰影がつくサテンとたっぷりと入ったギャザーの動きが相性よく、ボリュームフォルムをのっぺり見せない立体感を演出。ソックスのワンポイントやブーツをしっかりアピールできる8分丈。





【POINT】きちんと着られるサイズ感かつクラシカルな形のカラーニットで、品よくバイカラーに挑戦。深い色を内側にすると奥行きが生まれ、同時に体を華奢見せする効果も得られる。





