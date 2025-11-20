“おでかけ×あったか”デザイン雑貨がラインナップ、Wpc. Patternsの秋冬のおすすめ商品を紹介！
株式会社ワールドパーティーは、傘ブランド「Wpc.(ダブリュピーシー)」から誕生したライフスタイルブランド「Wpc. Patterns(ダブリュピーシーパターンズ)」の定番アイテムの中から秋冬向けの商品をピックアップ。行楽シーズンにぴったりのアイテムから、家での時間を心地よく過ごせるあったかグッズまで、季節を彩るアイテムがラインナップ。旅先でも自宅でも、お気に入りのファブリックデザインに包まれて過ごす時間を提案する。
【写真】ランチボックス(2860円)。ランチ巾着(1650円)やカトラリーセット(1650円)と柄をそろえればさらに華やかに
■秋の行楽を華やかに演出するピクニック＆トラベルアイテム
ピクニックやデイキャンプに活躍する「レジャーシート」は、芝生の上でも目を引く大柄模様が魅力。収納バッグ付きで持ち運びも便利だ。
レジャーシート(1650円)
【素材】本体・ハンドル・パイピング：ポリプロピレン／収納袋：PVC
ランチシーンを彩る「ランチボックス」は、1段ながらたっぷり容量。シールふたでお手入れが簡単なうえ、同柄の「ランチ巾着」や「カトラリーセット」と合わせれば統一感が生まれる。SNS映えするかわいらしさもポイント。
ランチボックス(2860円)
【素材】フタ・本体：PET、ABS樹脂／シールふた：ポリエチレン
【サイズ】幅17.5×深さ4.3(シールふた含まず)×奥行き10センチ
【容量】600ミリリットル
ランチ巾着(1650円)
【素材】表側・内側：ポリエステル100％(内側シルバーコーティング)
【サイズ】幅19×高さ22×マチ10センチ
カトラリーセット(1650円)
【素材】ケース・箸・スプーン・フォーク：ABS樹脂
【サイズ】ケース：幅18×高さ2.6×奥行き4センチ／箸：長さ16.3センチ
旅行や外出には、はっ水加工を施した「トラベルショルダーバッグ」と「スクエアポーチ」もおすすめ。雨や汚れに強く、デイリーユースにも使いやすい。
はっ水トラベルショルダーバッグ(2640円)
【素材】ポリエステル100％
【サイズ】重さ115グラム／縦13.5×横19センチ／肩ひも最長125センチ
はっ水スクエアポーチ(1760円)
【素材】ポリエステル100％
【サイズ】重さ70グラム／高さ15×幅13×マチ7.5センチ
■家時間を心地よく過ごす、あったかアイテム
冷え込みが増す季節に向け、やわらか素材のリラックスアイテムを紹介。ブランケットやソックス、ルームシューズなど、心も体も温めるアイテムがそろう。
「クッションブランケット4way」は、ブランケット・クッション・ポンチョ・ひざ掛けの4通りで使える万能アイテム。収納時はコンパクトで持ち運びも簡単。
クッションブランケット4way(2970円)
【素材】ポリエステル100％
【サイズ】本体：幅100×高さ70センチ／収納時：幅35×高さ24センチ
・洗濯機可
足元を温める「ムームールームソックス」は、優しい色味とやわらかな肌触りが魅力。プチギフトにもぴったり。
ムームールームソックス(770円)
【素材】ポリエステル、ポリウレタン
【サイズ】22〜24センチ
・洗濯機可
この秋冬から登場した新色は、フラワーパレードイエロー、レオパード＆タイガーネイビー、アイスクリームオフの3種類。さらに、冷えやすい人には「もこもこルームシューズ」もおすすめ。厚みのあるインソールで実用性が高く、豊富な柄で家時間を楽しく彩る。
もこもこルームシューズ(2640円)
【素材】ポリエステル100％
【サイズ】幅10×全長28.5×高さ9センチ
・洗濯機可
■直営店舗
Wpc.心斎橋パルコ店
大阪府大阪市中央区心斎橋筋1-8-3 心斎橋パルコ5階
大阪メトロ 御堂筋線心斎橋駅 南改札より直結
Wpc. LUCUA 1100店
大阪府大阪市北区梅田3-1-3 ルクアイーレ7階
JR大阪駅より直結
Wpc. Echika fit 銀座店
東京都中央区銀座4-1-2
東京メトロ 丸ノ内線銀座駅構内 C4出口すぐ
そのほか、全国の取扱店舗
※商品の取り扱い有無・在庫の有無などは店舗により異なる
今回の企画について担当者に話を聞いてみた。
ーー今回の企画の狙いは？
今回のコレクションは、秋冬シーズンの“行楽シーン”と“おうち時間”の両方を楽しめるラインナップとして選定しました。また、屋外での行楽や旅行を楽しみたい人にはランチ系・トラベル系のアイテムを、また室内で快適に過ごしたい人にはあったかグッズと、それぞれの過ごし方に合わせて「機能性」と「デザイン性」を兼ね備えたアイテムを提案しています。
ーー今回の企画のイチオシは？
イチオシは人気商品の「ムームールームソックス」です。花柄やハートのワンポイントのかわいいデザインとふわふわの優しい肌ざわりがほっこりします。
また、今年の秋冬には、遊び心あふれるお花・動物・アイスクリームのワンポイント刺しゅうがかわいい新柄が仲間入りしました。おうちでのリラックスタイムにはもちろん、冷えが気になる季節の温活アイテムとして大活躍のひと品です。ほかにも、「はっ水トラベルショルダーバッグ」や「はっ水スクエアポーチ」のおでかけアイテムもおすすめです。バッグやポーチとしての使いやすさはもちろん、機能性に優れたはっ水加工生地で、天気の変わりやすい秋冬の旅行やお散歩にもぴったりです。
ーー読者(ユーザー)へのメッセージは？
おでかけ先でもおうちでも。今年の秋冬は「Wpc. Patterns」と一緒に季節の彩りを楽しんでください。
旅先でも家でも、ぬくもりと彩りをそろえて季節を楽しみたい。この冬は、Wpc. Patternsのアイテムで日常を少し特別にしてみては。
※記事内に価格表示がある場合、特に注記等がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。
