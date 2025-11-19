重ね着が上手くなる「ユニクロの白タートル」きちんと・すっきり見える「終わらない着回しパターン」

服を持て余すことがなくなる「ユニクロの白トップス」

結論は白タートル。便利なロンTのような着幅もあって、それより暖かくどことなく女性らしい。首をゆるめに覆うシルエットは、ゆるっとしたニットやアウター全般にも好相性。



さらには手持ちのシャツやスエット、あるいはコンパクトなリブタートルを中に仕込んで再活用したりと、手持ちの定番も再生させる有能さ。重ね着も着回しも１つで上手くなる、白タートル使いの好例をご紹介。







肉感を拾いすぎない余裕のある身ごろ

白タートル／UNIQLO カシミヤ素材で、肌あたりも良好。薄すぎない生地＆横幅のあるシルエットで、インナーも透けにくい。ハイゲージでさらに上品。







ボリューム感をそぎ落とせる

レトロなブラウンをほっこり見せない

抜けを生む白のタートル。ネック幅が広いため、重みのあるニットとも好バランス。







かわいい色をマイルドに

甘い配色はクルーネックでメンズっぽく

スエット感覚で着られる、丸首＆プルオーバータイプで、ひかえめな甘さに着地。起毛感のある白を仕込み、しなやかな印象もキープ。







白を重ねて１枚のトップス的

フリンジでワントーンに表情づけ

色をそろえると、大ぶりなフリンジも悪目立ちしない。深いVネックで、中に着た白タートルとも一体化しやすい。









