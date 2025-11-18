猿田彦珈琲×TETSUYAが贈る10周年コラボ！特別ドリンク&限定マグ登場

AMAZING COFFEEのブランド創立10周年を記念し、人気スペシャルティコーヒー店・猿田彦珈琲との特別コラボが2025年11月22日～12月5日の14日間限定で開催されます。両ブランドで人気の「ハニーラテ」を特別アレンジした限定ドリンクや、こだわりのシングルオリジン、さらにFire-Kingとのトリプルネームマグなど、ファン必見のアイテムが勢ぞろい♡ここでしか味わえない特別な体験をぜひ楽しんで。

特別アレンジの限定ラテが登場

今回のコラボでは、両ブランドの人気メニュー「ハニーラテ」を特別アレンジした限定ドリンクが登場。

AMAZING COFFEEでは「猿田彦ハニーラテ」（750円）、猿田彦珈琲では「AMAZING蜂蜜ラテ」（750円）を販売します。

どちらも自社焙煎のエスプレッソに、いつもと異なるこだわり蜂蜜を合わせた贅沢仕立て。ブランドの個性を活かした味わいで、飲み比べもおすすめです♪

こだわり産地のシングルオリジンも必見

コーヒー豆は「インドネシア」と「コスタリカ」という、両ブランドにとって特別な産地を採用。

AMAZING COFFEEでは「コスタリカ INFINITY KENYA HONEY 中深煎り」（100g・2,000円）、猿田彦珈琲では「インドネシア GAYO SUMATRA NATURAL 深煎り」（100g・1,800円）を発売します。

香りやフレーバーが異なる2種を自分好みにブレンドできる特別体験も楽しめます。

Fire-Kingとの限定マグやイベントも開催

Fire-Kingと両ブランドのトリプルネームで仕上げた「スタッキングマグ」（5,500円）は、ロゴをあしらった記念感たっぷりの一品。

AMAZING COFFEE・猿田彦珈琲の各店舗、そしてFire-King公式オンラインストアで購入できます。

また、11月24日には「ワールド バリスタ チャンピオンシップ2025」で世界5位の伊藤大貴氏が中目黒店に来店し、特別な一杯を提供するイベントも開催されます。

心に残る特別な一杯を楽しんで♡

AMAZING COFFEEと猿田彦珈琲の想いが重なる今回の10周年コラボは、特別なドリンクやこだわりのコーヒー豆、Fire-Kingとの限定マグなど、どれも“今だけ”の魅力がたっぷり。

さらにバリスタ来店イベントやスペシャル対談の公開など、コーヒー好きにはたまらない企画が続きます。お気に入りの一杯とともに、心がほっと満たされる時間を過ごしてみてください♡