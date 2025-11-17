Áí³Û1Ëü±ß°Ê¾å¡ªAmazon¥µ¥Ö¥¹¥¯¤¬¤ªÆÀ¥­¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¼Â»ÜÃæ¡ª


¡Ú²èÁü¤Ç³ÎÇ§¡ÛÆ±¤¸²èÁü¤¬É½¼¨¤µ¤ì¤¿¤é¥é¥Ã¥­¡¼¡ªAmazon¥®¥Õ¥È·ô5,000±ß°Ê¾å¹ØÆþ¤ÇºÇÂç700¥Ý¥¤¥ó¥È¤â¤é¤¨¤ë

¤¤¤è¤¤¤è11·î24Æü¤«¤é¤Ï¤¸¤Þ¤ëAmazon¤Î¥Ó¥Ã¥°¥»¡¼¥ë¡¢Amazon¥Ö¥é¥Ã¥¯¥Õ¥é¥¤¥Ç¡¼2025¡£¤¹¤Ç¤Ë¥»¡¼¥ëÉÊ¤ÎÍ½¹ð¤¬¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤ê¡¢¥Ý¥¤¥ó¥È¥¢¥Ã¥×¥­¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤ä¥¹¥¿¥ó¥×¥é¥ê¡¼¤Ê¤É¤Î¥­¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤â¥¨¥ó¥È¥ê¡¼¤¬»Ï¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡ª

¤½¤·¤Æº£²ó¤â¡¢Amazon¤Î¥µ¥Ö¥¹¥¯¤Î¤ªÆÀ¤Ê¥­¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡ªÁí³Û¤Ç¤¤¤¦¤È1Ëü±ß°Ê¾å¤¬¤ªÆÀ¤È¤¤¤¦·×»»¤Ë¡Ä¡ª¡¡¤Þ¤µ¤Ë¥µ¥Ö¥¹¥¯¤Þ¤Ä¤ê¡£Amazon¤µ¤ó¤Îµ¤¹ç¤¤¤ò´¶¤¸¤Þ¤¹¡Ä¡ª

¢¨11·î17Æü»þÅÀ¤Î¾ðÊó¤Ç¤¹¡£ÊÑ¹¹¤Ë¤Ê¤ë²ÄÇ½À­¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¾Ü¤·¤¯¤Ï¥µ¥¤¥È¤Ë¤Æ¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£

¢£Kindle Unlimited¤¬3¤«·î99±ß¤Ç¡ÚÅÅ»Ò½ñÀÒ¡Û¤¬ÆÉ¤ßÊüÂê¡ª

kindle-unlimited¤«゙3¤«·î99±ß¡ª


500Ëüºý¤ÎÅÅ»Ò½ñÀÒ¤¬ÆÉ¤ßÊüÂê¤ÎKindle Unlimited¡£ÄÌ¾ï·î³Û980±ß¤Ç¤¹¤¬¡¢º£¤Ê¤é3¤«·î99±ß¡£980±ß¡ß3¤«·î¡á2,940±ß¤¬99±ß¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ç¡¢2,841±ß¤ªÆÀ¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤Í¡ª

¢£¥­¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó´ü´Ö

2025Ç¯11·î14Æü¡Ê¶â)10:30¡Á2025Ç¯12·î1Æü¡Ê·î)23:59

¢£ÂÐ¾Ý¼Ô

²áµî6¤«·î°ÊÆâ¤ËKindle Unlimited¤ÎÌµÎÁÂÎ¸³¡¢¥­¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤òÍøÍÑ¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤Êý

¢£¥­¥ã¥ó¥Ú¡¼¥óÍøÍÑ»þ¤ÎÃí°Õ

* ¥­¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤ÈÌµÎÁÂÎ¸³¤ÏÊ»ÍÑÉÔ²Ä

* ÂÐ¾Ý¼Ô¤Ë¤·¤«É½¼¨¤µ¤ì¤Ê¤¤¡È±£¤ì¥­¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¡É¤âÂ¸ºß

* ºÆÅÐÏ¿¤Ç¤âÂÐ¾Ý¤Ë¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¢¤ê

* ²òÌó¸å¤â¡¢»ÙÊ§ºÑ¤ß´ü´Ö¤Þ¤Ç¤ÏÆÉ¤á¤ë

1¤«·îÌµÎÁÂÎ¸³¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢Ä¹¤¯¤ªÆÀ¤Ë¡¢¤È¹Í¤¨¤ë¤È3¤«·î99±ß¤ÎÊý¤¬ÃÇÁ³¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¹¡£

¢£¤É¤ó¤ÊºîÉÊ¤¬ÆÉ¤ßÊüÂê¡Ä¡©

¡ÖKindle Unlimited¡×¤Ç¤Ï¥Ó¥¸¥Í¥¹½ñ¤ä¥³¥ß¥Ã¥¯¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¾®Àâ¡¢»¨»ï¤Ê¤ÉÂ¿´ô¤Ë¤ï¤¿¤ë¥¸¥ã¥ó¥ë¤ÎºîÉÊ¤¬ÆÉ¤ßÊüÂê¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¿ô¤Ê¤ó¤È500Ëüºý°Ê¾å¡¢¤«¤Ê¤ê½¼¼Â¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤Í¡£

ÆÉ¤ßÊüÂê¤ÎÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤ëºîÉÊ¤Ëkindle¤Î¶â³ÛÍó¤Ë¡Ö¡ï0 Kindle Unlimited¡×¤È¤¤¤¦µ­ºÜ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£

ÆÉ¤ßÊüÂêÂÐ¾ÝºîÉÊ¤Ë¤Ï¤³¤ÎÉ½¼¨


Îã¤¨¤Ð¡Ä

Kindle-Unlimited-ÆÉ¤ßÊüÂêÂÐ¾ÝºîÉÊ¤ÏÎã¤¨¤Ï゙¡Ä


▶ËÌ²¤½÷»Ò¥ª¡¼¥µ¤¬¸«¤Ä¤±¤¿ÆüËÜ¤ÎÉÔ»×µÄ

▶¤ª¤Ç¤«¤±»Ò¥¶¥á

▶¡Ö¤Á¤ã¤ó¤È¤·¤Ê¤­¤ã¡ª¡×¤ò¤ä¤á¤¿¤é ÆóÅÙ¤È»¶¤é¤«¤é¤Ê¤¤Éô²°¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿

¤¤¤º¤ì¤â¿Íµ¤¤Î¥·¥ê¡¼¥º¤Ç¤¹¡£

¤³¤Îµ¡²ñ¤Ë¿Íµ¤¤Î¥·¥ê¡¼¥º¤òÆÉÇË¤·¤¿¤ê¡¢µ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿ËÜ¤òÆÉ¤ó¤Ç¡¢ÆÉ½ñ¤Î½©¤òËþµÊ¤¹¤ë¤Î¤â¤¤¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£Kindle Unlimited¤Ï¹¥¤­¤Ê¥Ç¥Ð¥¤¥¹¤ËKindlemÌµÎÁ¥¢¥×¥ê¤òÆþ¤ì¤ì¤Ð¡¢¹¥¤­¤Ê»þ¤ËÆÉ½ñ¤¬³Ú¤·¤á¤Á¤ã¤¤¤Þ¤¹¡£

3¤«·î99±ß´ü´Ö¤¬½ª¤ï¤ë¤È¡¢·î³Û980±ß¤¬Å¬ÍÑ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£Â³¤±¤Æ¤ÎÍøÍÑ¤ò´õË¾¤·¤Ê¤¤¾ì¹ç¤Ï¡¢Kindle Unlimited¤Î¥¢¥«¥¦¥ó¥È¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Î¥Ú¡¼¥¸¤«¤é¡Ö¼«Æ°¹¹¿·¤·¤Ê¤¤¡×ÀßÄê¤ËÊÑ¹¹¤ò¡£

¢£Audible¥×¥ì¥ß¥¢¥à¥×¥é¥ó3¤«·î·î³Û99±ß¤Ç¡Ú¥ª¡¼¥Ç¥£¥ª¥Ö¥Ã¥¯¡Û¤¬Ä°¤­ÊüÂê¡ª

audible-¥Õ゚¥ì¥ß¥¢¥à¥Õ゚¥é¥ó¤«゙3¤«·î·î³Û99±ß¡Ü300±ßÊ¬¤ÎkindleËÜ¥¯¡¼¥Û゚¥ó


Audible¥×¥ì¥ß¥¢¥à¥×¥é¥ó¤¬ºÇ½é¤Î3¤«·î·î³Û99±ß¤ÇÍøÍÑ¤Ç¤­¤ë¥­¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤¬³«ºÅÃæ¡£¤µ¤é¤Ëº£²ó¤ÏKindleËÜ¤Î¹ØÆþ»þ¤ËÍøÍÑ¤Ç¤­¤ë300±ßÊ¬¤Î¥¯¡¼¥Ý¥ó¤â¤â¤é¤¨¤Á¤ã¤¦¤È¤¤¤¦ÂÀ¤ÃÊ¢¡ªAudible¥×¥ì¥ß¥¢¥à¥×¥é¥ó¤ÏÄÌ¾ï¤Ï·î³Û1,500±ß¤Ç¤¹¤«¤é¡¢¥¯¡¼¥Ý¥óÊ¬¤â¹ç¤ï¤»¤ë¤È4,503±ßÊ¬¤ªÆÀ¤Ë¤Ê¤ë¤È¤¤¤¦·×»»¤Ë¡Ä¡ª

¢£¥­¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó´ü´Ö

2025Ç¯11·î14Æü(¶â)10:30¡Á2025Ç¯12·î1Æü(·î)23:59

¢£ÂÐ¾Ý¼Ô

¥­¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó´ü´ÖÃæ¤ËºÇ½é¤Î3¤«·î´Ö·î³Û99±ßAudible¥×¥ì¥ß¥¢¥à¥×¥é¥ó¤Ë¿·µ¬ÅÐÏ¿¤·¤¿Êý

Audible¥Õ゚¥ì¥ß¥¢¥à¥Õ゚¥é¥ó¥­¥ã¥ó¥Ø゚¡¼¥óÃæ


Audible¤È¤Ï´ÊÃ±¤Ë¤¤¤¦¤È¡ÖÄ°¤¯ÆÉ½ñ¡×¤¬¤Ç¤­¤Á¤ã¤¦¥µ¡¼¥Ó¥¹¡£¼ê¤ËËÜ¤äÅÅ»Ò½ñÀÒ¤Î¥Ç¥Ð¥¤¥¹¤ò»ý¤¿¤º¤ËÆÉ½ñ¤¬¤Ç¤­¤Á¤ã¤¦¤Î¤Ç¡¢ÄÌ¶ÐÃæ¤ä¥é¥ó¥Á¥¿¥¤¥à¡¢²È»ö¤ò¤·¤Ê¤¬¤é¡Ä¤Ê¤É¤â¡Ö¤Ê¤¬¤éÆÉ½ñ¡×¤¬¤Ç¤­¤Á¤ã¤¦¤ó¤Ç¤¹¡£

Audible¥×¥ì¥ß¥¢¥à¥×¥é¥ó¤Ç¤Ï¥ß¥¹¥Æ¥ê¡¼¤ä¥Ó¥¸¥Í¥¹¡¢¥¨¥Ã¥»¥¤¤Ê¤É¤Î¤¢¤é¤æ¤ë¥¸¥ã¥ó¥ë¡¢¿ô½½Ëü°Ê¾å¤ÎÂÐ¾Ý¤Î¥ª¡¼¥Ç¥£¥ª¥Ö¥Ã¥¯¤¬Ä°¤­ÊüÂê¤Ë¤Ê¤ë¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Ç¤¹¡£¥Ý¥Ã¥É¥­¥ã¥¹¥È¤â½¼¼Â¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤è¡£

Ï¯ÆÉ¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¥×¥í¡£¤Ê¤Î¤Ç¤È¤Æ¤â¿´ÃÏ¤è¤¯Ê¹¤±¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡¢ºîÉÊ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤ÏÍ­Ì¾ÇÐÍ¥¡¢Ãø¼ÔËÜ¿Í¤È¤¤¤¦ºîÉÊ¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡ªÉ¬¤ºÄ°¤­¤¿¤¤¥ª¡¼¥Ç¥£¥ª¥Ö¥Ã¥¯¤¬¸«¤Ä¤«¤ë¤Ï¤º¡Ä¡ª

99±ß¤Î´ü´Ö¤¬½ª¤ï¤ë¤È¡¢·î³Û1,500±ß¤¬¼«Æ°Åª¤ËÅ¬ÍÑ¤µ¤ì¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤¢¤Þ¤ê»È¤ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ê¤È¤¤¤¦Êý¤ÏÂà²ñ¤Î¼êÂ³¤­¤òËº¤ì¤º¤Ë¡£

¢£Amazon Music Unlimited3¤«·îÌµÎÁ¤Ç¡Ú²»³Ú¡Û¤¬Ä°¤­ÊüÂê¡ª¡¡

amazon music Unlimited¤Ï3¤«·îÌµÎÁ


²»³ÚÄ°¤­ÊüÂê¥µ¡¼¥Ó¥¹¤ÎAmazon Music Unlimited¤Ç¤Ï¡¢ÄÌ¾ï·î³Û1,080±ß¤Î¤È¤³¤íºÇ½é¤Î3¤«·îÌµÎÁ¤Ç²»³ÚÄ°¤­ÊüÂê¤Ë¡£¤Ä¤Þ¤ê3,240±ß¤ªÆÀ¤È¤¤¤¦·×»»¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡ª

¢£¥­¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó´ü´Ö

2026Ç¯1·î9Æü(¶â)¤Þ¤Ç¡£

¢£ÂÐ¾Ý¼Ô

¿·µ¬²ñ°÷ÅÐÏ¿¼Ô

Amazon Music Unlimited¤Ï1²¯¶Ê°Ê¾å¤Î¶Ê¤¬¹­¹ð¤Ê¤·¤ÇÄ°¤±¤ë¥µ¡¼¥Ó¥¹¡£¥Ý¥Ã¥É¥­¥ã¥¹¥È¤â½¼¼Â¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤µ¤é¤ËºÇ¶á90ËüºîÉÊ¤Î¥ª¡¼¥Ç¥£¥ª¥Ö¥Ã¥¯¤ÎÃæ¤«¤éËè·î1ºýÄ°¤¯¤³¤È¤â¤Ç¤­¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£¥¹¥­¥Ã¥×µ¡Ç½¤Ê¤É¤âÌµÀ©¸Â¤Ç»È¤¨¤Þ¤¹¡£

ÌµÎÁÂÎ¸³½ªÎ»¸å¤Ï·î³Û1,080±ß¤¬Å¬ÍÑ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£°ú¤­Â³¤­ÍøÍÑ¤·¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦Êý¤ÏAmazon Music¤ÎÀßÄê¤«¤é¡Ö¼«Æ°¹¹¿·¤·¤Ê¤¤¡×ÀßÄê¤ËÊÑ¹¹¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£

¢£Amazon¥®¥Õ¥È¥«¡¼¥É¤Î¹ØÆþ¤Ç¥Ý¥¤¥ó¥È¥²¥Ã¥È

¤Þ¤¿¡¢Á°²ó¤âÂçÊÑ¹¥É¾¤À¤Ã¤¿Amazon¥®¥Õ¥È¥«¡¼¥É¤Î¥­¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤â»Ï¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡Ä¡ª

ÂÐ¾Ý¼Ô¸ÂÄê¤Ç¤¹¤¬¡¢Amazon¥­゙¥Õ¥È¥«¡¼¥È゙¤Æ゙ºÇÂç700¥Û゚¥¤¥ó¥È¤â¤é¤¨¤ë¥Á¥ã¥ó¥¹ÅþÍè¡£¥­¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¥Ú¡¼¥¸¤Ç¤³¤Î²èÌÌ¤¬É½¼¨¤µ¤ì¤¿¤éÂÐ¾Ý¼Ô¤Ç¤¹


ÂÐ¾Ý¼Ô¸ÂÄê¤Ç¤¹¤¬¡¢5,000±ß°Ê¾å¤ÎAmazon¥®¥Õ¥È¥«¡¼¥É¤ò¹ØÆþ¤¹¤ë¤È¡¢300¡Á700¥Ý¥¤¥ó¥È¤¬¤â¤é¤¨¤ë¤È¤¤¤¦¥­¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤Ç¤¹¡£¥­¥ã¥ó¥Ú¡¼¥óÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤ë¤Î¤ÏE¥á¡¼¥ë¥¿¥¤¥×¡¢PDF°õºþ¥¿¥¤¥×¡¢ÇÛÁ÷¥¿¥¤¥×¡£

¢£ÂÐ¾Ý´ü´Ö¡§2025Ç¯11·î14Æü(¶â)18:00¡Á2025Ç¯12·î23Æü(²Ð)23:59

¢£¹ØÆþ¶â³Û¤È¤â¤é¤¨¤ë¥Ý¥¤¥ó¥È

5,000¡Á9,999±ß ¢ª 300¥Ý¥¤¥ó¥È

10,000¡Á19,999±ß ¢ª 500¥Ý¥¤¥ó¥È

20,000±ß°Ê¾å ¢ª 700¥Ý¥¤¥ó¥È

¢£Ãí°ÕÅÀ

*¥¨¥ó¥È¥ê¡¼Á°¤Î¹ØÆþ¤ÏÂÐ¾Ý³°

*ÂÐ¾Ý´ü´ÖÃæ¤Ë¡¢ÃíÊ¸¡¢»ÙÊ§¤¤¡¢È¯Á÷¤Þ¤ÇÁ´Éô´°Î»¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È¥À¥á

¤ªÆÀ¤Ê¥­¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤Ê¤Î¤Ç¤¼¤Ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡£

¢£¥Ö¥é¥ó¥É¥®¥Õ¥È¥«¡¼¥É¹ØÆþ¤Ç500¥Ý¥¤¥ó¥È

¥®¥Õ¥È¥«¡¼¥É¤Î¥­¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤Ï¼Â¤Ï¤â¤¦°ì¤Ä¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤Á¤é¤Ï¥Ö¥é¥ó¥É¥®¥Õ¥È¥«¡¼¥É¤Î¥­¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤Ç¡¢Amazon¥®¥Õ¥È¥«¡¼¥É¤ÏAmazon¤Ç¤Î¤ªÇã¤¤Êª¤Ç»È¤¨¤ë¥®¥Õ¥È¥«¡¼¥É¤Ç¤¹¤¬¡¢¥Ö¥é¥ó¥É¥®¥Õ¥È¥«¡¼¥É¤Ï¤½¤Î¥Ö¥é¥ó¥É¤Î»ÙÊ§¤¤¤Ë»È¤¨¤ë¥®¥Õ¥È¥«¡¼¥É¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£

¥Õ゙¥é¥ó¥È゙¥­゙¥Õ¥È¥«¡¼¥È゙¤Î¹ØÆþ¤Æ゙500¥Û゚¥¤¥ó¥È


Îã¤¨¤ÐApple¤äLUUP¡¢Uber Eats¡¢LINE¤Ê¤É¤Ê¤É¡£

ÂÐ¾Ý¼Ô¸ÂÄê¤Ç¤¹¤¬¡¢¥­¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó´ü´ÖÃæ¤Ë5,000±ß°Ê¾å¤Î¥Ö¥é¥ó¥É¥®¥Õ¥È¥«¡¼¥É¤Î¹ØÆþ¤Ç500¥Ý¥¤¥ó¥È¤¬¤â¤é¤¨¤ë¤È¤¤¤¦¤ªÆÀ¤Ê¥­¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¡£E¥á¡¼¥ë¥¿¥¤¥×¤ÈÇÛÁ÷¥¿¥¤¥×¤¬ÂÐ¾Ý¤Ç¤¹¡£

¢£ÂÐ¾Ý´ü´Ö¡§2025Ç¯11·î14Æü(¶â)18:00¡Á2025Ç¯12·î1Æü(·î)23:59

ÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤ë¥Õ゙¥é¥ó¥È゙¥­゙¥Õ¥È¥«¡¼¥È゙¤ÎÎã


ÉáÃÊ»È¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Ê¤É¤¬¤¢¤ëÊý¤ÏÉ¬¸«¤Ç¤¹¡ª

Amazon¤Î¥Ó¥Ã¥°¥»¡¼¥ë¡¢¥Ö¥é¥Ã¥¯¥Õ¥é¥¤¥Ç¡¼¡£¤ªÆÀ¤Ê¥­¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤ò¥Õ¥ë¤Ë³èÍÑ¤·¤Æ»×¤¤¤Ã¤­¤ê³Ú¤·¤ß¤Þ¤·¤ç¤¦¡ª

