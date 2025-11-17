くすみカラーで、かわいく快適。片手で開ける、ステンレスマグ【アイリスオーヤマ】の水筒がAmazonに登場中‼
飲みたい瞬間に、すぐ飲める。ワンタッチで、温度も気分もキープ【アイリスオーヤマ】の水筒がAmazonに登場!
アイリスオーヤマの水筒は、片手で開け閉めできるワンタッチオープン式を採用し、飲みたいときにすぐ飲める快適な使用感が特長。
運動中の水分補給や外出先での使用にも適しており、ロック機能付きで持ち歩きも安心。ロックの解除も片手で行えるため、忙しいシーンでもスムーズに使える。
飲み物の流れを良くする空気穴を設け、ゴクゴク飲める設計に。真空断熱層によって高い保温・保冷力を発揮し、飲み頃温度をしっかりキープする。凹凸の少ないシンプルなフォルムは、カバンへの出し入れもスムーズで、くすみ感のあるカラーがかわいらしさを添える。
パーツは分解可能で、しっかり洗える衛生的な構造。毎日の使用に心地よさと安心をもたらす、機能とデザインを両立したステンレスマグボトルだ。
