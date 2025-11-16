「d プログラム」がこの秋一新！土台から美肌を育てる【敏感肌ケア】アイテムが登場♡

“敏感肌用といえば”なスキンケアブランド「d プログラム」 がこの秋一新！そこで今回は、50年以上の皮膚科学研究から生まれた、乾燥／毛穴＆ニキビ／エイジング＆くすみに効く3アイテムをご紹介します。角層バリア×美肌菌ケアに着目した新設計の敏感肌ケアをぜひチェックしてみて♡

50年以上にわたる皮膚科学研究に基づき、 角層バリアと美肌菌に着目した新たな設計へと進化。 土台から美しい肌を育てるスキンケアをめざす。

Check! 肌悩み別で選べる3タイプの敏感肌ケア

バリア機能を内側から早く作る「キシリトール」、美肌菌にアプローチする「酵母エキス」「アルテロモナス発酵エキス」などの成分を全シリーズ共通で配合。

さらに、乾燥／毛穴＆ニキビ／エイジング＆くすみ、と肌悩み別で選べる3タイプに統合され、よりシンプルでわかりやすいラインアップに。

こちらの化粧水のほか、同タイミングでそれぞれ乳液も登場。

〈右から〉d プログラム バランス＆アクネケア ローション EX［医薬部外品］125mL 3,300円、同 モイストケア ローション EX［医薬部外品］125mL 3,300円、同 バイタライジング＆クリア ローション EX［医薬部外品］125mL 4,180円／以上資生堂

撮影／林真奈