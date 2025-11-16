ジムも通勤も、これひとつ。整理しやすく、背負いやすい【アディダス】のリュックがAmazonに登場中‼
動き続ける毎日に。ギアもPCもスマートに持ち運ぶ【アディダス】のリュックがAmazonに登場!
アディダスのリュックは、ジム通いやワークアウト後の移動を快適にサポートする、アディダスの多機能バックパック。
荷物のバランスを安定させるコンプレッションストラップと、複数のジップ付きコンパートメントを備え、トレーニングギアや日用品を効率よく整理できる。
ノートPC用コンパートメントも装備しており、ジムの後に職場や学校へ直行するライフスタイルにも対応する。
本製品は、60パーセント以上のリサイクル素材を使用し、プラスチック廃棄物ゼロを目指すアディダスの取り組みを体現。機能性とサステナビリティを両立した、現代のアクティブライフに寄り添うバックパックだ。
