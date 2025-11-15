通学もアウトドアも、これひとつ。ユニセックスで選べる定番リュック【コールマン】のリュックがAmazonに登場中‼
ウォーカープラスは、Amazon.co.jp を宣伝しリンクすることによってサイトが紹介料を獲得できる手段を提供することを目的に設定されたアフィリエイトプログラムである、Amazonアソシエイト・プログラムの参加者です。
撥水・収納・背負い心地。すべてが揃った【コールマン】のリュックがAmazonに登場!
コールマンのリュックは、年齢や性別を問わず使えるシンプルなデザインと豊富なカラー・サイズ展開が魅力のバックパック。 2022年のリニューアルにより、タウンユースからアウトドア、通学、ビジネスシーンまで幅広く対応するマルチユース仕様へと進化した。
※セールの詳細および表示価格については規約、各商品の詳細ページをご確認ください。
撥水加工を施したポリエステル／ナイロン素材に加え、ジッパーフラップが雨の侵入を防ぎ、急な天候にも安心。背面パネルとショルダーベルトには通気性の高いメッシュ素材を採用し、クッション性も備えているため、長時間の使用でも快適な背負い心地を実現する。
縦型フロントポケットにはエラスティックコードを装備し、鍵やパスケースなどの取り付けが可能。両サイドには500ミリリットルペットボトルが収納できるポケットを備え、内部にはキーフック×1、ペンホルダー×2、オープンポケット×2を配置。
さらに、便利なタブレット収納も備えており、日常の整理整頓をスマートにサポートすること間違いなしだ。
