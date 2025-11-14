ロエベ×ジゼルが描く都会的エレガンス。新作バッグ＆最新ルックを深掘り

ロエベの最新キャンペーンに、ブランドアンバサダーを務めるaespaのジゼルが登場。ソウルの街を舞台に、彼女の内省的で柔らかな姿が映し出されています。新作「ハンモックフリップ」をはじめとするバッグは、日常に寄り添いながらも個性が光るデザインが魅力。さらに、彼女が纏う2026春夏プレコレクションのアイテムが、静と動を行き来する世界観に美しく調和しています。ジゼルの洗練された感性とロエベのクラフトマンシップの融合をたっぷりご紹介します♪

ジゼルが魅せるロエベ最新キャンペーン

ロエベの最新ビジュアルでは、ジゼルの内面にある静けさと、都市を歩むときの躍動感が巧みに表現されています。

撮影を担当したジョニー・デュフォートと、映像を手がけたジャック・ウェッブにより、室内と街のコントラストが印象的に映し出され、新作「ハンモックフリップ」や「パンタパズル」「パンタフラメンコ」などのアイテムが持つ立体感や存在感が際立つ仕上がりに。

バッグのシルエットが、ジゼルのナチュラルな佇まいと軽やかに調和しています。

多面性に応える新作バッグ＆ルック

今回登場する新作「ハンモックフリップ」は、ハンドル調整でキャリーオールからクロスボディまで瞬時に変化する汎用性が魅力。

価格は各488,400円で展開されています。

パンタ パズルバッグ スモール

パンタフラメンコクラッチ

パンタアマソナ31クロップドバッグ

また、「パンタパズルバッグ スモール」（649,000円）、「パンタフラメンコクラッチ」（541,200円）、「パンタアマソナ31クロップドバッグ」（666,600円）もラインナップ。

ドレープトップ

ベルテッドトラウザーズ

スカーフセーター

さらにジゼルが着用する2026春夏プレコレクションからは、ドレープトップ（250,800円）、ベルテッドトラウザーズ（196,900円）、スカーフセーター（214,500円）など、エレガンスとコンテンポラリーが溶け合うアイテムが登場します。

ベルテッド ジーンズ

価格：196,900円

クロップド ジャケット

価格：837,100円

トラウザーズ

価格：819,500円

ロエベとジゼルが映す“今”の美しさ

ジゼルの透明感とロエベの独創的なクラフトが響き合う今回のキャンペーンは、バッグやウェアが持つ多面的な魅力を丁寧に映し出しています。

新作バッグ「ハンモックフリップ」や「パンタ」シリーズはもちろん、彼女がまとうプレコレクションのアイテムも、日常に寄り添いながら個性を引き立てるデザインばかり。

アートのように美しく、実用性にも優れたロエベの世界を、ぜひこの機会にじっくり楽しんでみてください♡