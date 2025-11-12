新しい未来のテレビ「ABEMA（アベマ）」は11月9日（日）より、「ABEMA」オリジナル恋愛リアリティーショー『隣の恋は青く見える』の新シーズンとして、『隣の恋は青く見える -Chapter TOKYO-』を放送しています。

また放送に先駆け、『隣の恋は青く見える -Chapter TOKYO-』事前番組も公開しました。

■迷い続けた関係に答えを見つける恋愛リアリティー番組

『隣の恋は青く見える』は、関係に悩みや迷いを抱えるカップルたちが、お互いの同意のもと“一時的な破局”を選択し、彼氏・彼女がいない“恋愛フリー”の状態で、禁断の“公認”浮気生活を送る恋愛リアリティーショー。

期間中は、参加者が2組に分かれ別々の場所で共同生活を行い、定期的に共有されるもう1組の写真を通して元恋人の様子を知ることができます。

心が新たな相手へと傾くのか、それとも再び元恋人への想いを確かめるのか。共同生活の中で生まれる揺れ動く感情と予測不能な展開を経て、参加者たちは「復縁」「別れ」「新しい恋」という3つの選択の中から、最後の決断を下します。

新シーズン『隣の恋は青く見える -Chapter TOKYO-』には、新たなスタジオ見届け人として、陣内智則さん、前田敦子さん、藤田ニコルさんの3名の出演も決定しています。

■豪華スタジオ陣が“恋愛”本音トークを展開

“他の異性を気になったことがある？”に陣内智則、「めちゃくちゃあるわ！」と即答！

初回放送に先がけて公開された事前番組では、番組にちなんだアンケート企画を実施し、スタジオ見届け人の “恋愛観”が次々と丸裸に。

「パートナーがいるのに、他の異性が気になってしまったことはありますか？」という質問では、男女ともに50％以上が「ある」と回答。

陣内さんは「付き合ってしまったら、それまで一生懸命頑張るけど、彼女ってなったら安心というか、手を抜いてしまうって人多いと思う」と語ると、藤田さんはすかさず「頑張らないタイプですか？」と聞き返し、スタジオは笑いに包まれます。

また藤田さんは「私自身が重いので（他の人を気になったことは）ない」と話しつつも、「彼氏に傷つけられて、友達仲間に相談してたら“この人優しいな”って気になることは正直ある」と本音を告白。弱った時に手を差し伸べてくれる男性に惹かれると語りました。

これに対し、前田敦子さんも「女性はそうだよね」と共感しながらも、「恋人がいるときはない」「タイプの人と付き合っているはずなんで、それ以上の人はいない」と断言。

一方で、陣内さんは「（他の人を気になること）めちゃくちゃあるわ、知ってるやろ〜！」と笑いながら即答し、スタジオは再び爆笑の渦に。

■前田敦子、過去の恋愛を赤裸々告白「長い友達から恋愛に……」

藤田ニコルが自身の恋愛タイプを明かす「グイグイ来られたら“即落ち”」

さらに“自分の恋愛タイプ”の話題では、前田さんが「一目ぼれしたことがない」と告白。「最初興味なかったのに、徐々に恋人になるタイプかも」と語ると、藤田さんも「グイグイ来られたら即落ち」「タイプじゃなくても押しに弱い」と明かし、それぞれの恋愛観が次々と明らかになります。

前田さんは「長い友達から恋愛に発展することもある」と振り返り、「自分が好きになった人ってうまくいかないジンクスがある」と語ると、陣内さんは「向こうは友達と思ってない、隙あらば前田敦子にいったろうって思ってる」とツッコミ、スタジオは大盛り上がりに。

“別れたいのに別れられない経験は？”という質問では、藤田さんが「12月に別れたいと思って、クリスマスどうしようって悩んだ結果、悩みに悩んでクリスマス当日に振りました」と笑いを交えて告白。

前田さんは「自分から切り出したい。スパンって言います」「いきなりでも言っちゃう」と語り、「自分の中で難しいと思ったときにずるずるしてる方が申し訳ない」と誠実な恋愛観をのぞかせました。

『隣の恋は青く見える -Chapter TOKYO-』は、2025年11月9日（日）夜9時より「ABEMA SPECIAL」チャンネルにて放送。ぜひ、チェックしてみてはいかがでしょうか。

■番組概要

ABEMA『隣の恋は青く見える -Chapter TOKYO-』

＜第1話＞

放送日：2025年11月9日（日）夜9時

放送チャンネル：ABEMA SPECIALチャンネル

＜事前番組『【先行公開】4人に1人は復縁経験あり!? 前田敦子&ニコル&陣内の赤裸々恋愛観』＞

【スタジオ見届け人】

陣内智則、前田敦子、藤田ニコル

⚫︎『隣の恋は青く見える -Chapter TOKYO-』参加者

⚪︎アキヨシ・ユマカップル（アキヨシ・28歳／ユマ・24歳）＜交際6ヶ月＞

⚪︎ケント・リオナカップル（ケント・26歳／リオナ・21歳）＜交際2年＞

⚪︎シュウト・アイラカップル（シュウト・23歳／アイラ・22歳）＜交際1年＞

⚪︎ダイシロウ・サヤカカップル（ダイシロウ・30歳／サヤカ・34歳）＜交際1年8ヶ月＞

⚪︎タカマサ・レイナカップル（タカマサ・31歳／レイナ・27歳）＜交際6ヶ月＞

⚪︎ミチル・ジュンナカップル（ミチル・29歳／ジュンナ・26歳）＜交際1年3ヶ月＞

※撮影時の年齢、交際歴となります。

