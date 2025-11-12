M’DREAの限定色“Amethyst Veil”登場♡ラベンダーで自信を纏う

M’DREAの人気シリーズ「LUISA」より、新色＜Amethyst Veil（アメジスト ヴェール）＞が登場。淡いシャンパンベージュに青みを帯びたラベンダーレースを重ねた上品カラーで、肌に透明感と凛とした美しさをプラスします。F65～N85の全45サイズに対応し、快適さと美しいシルエットを両立しています。

LUISAシリーズが叶える究極の着け心地



「LUISA」は、M’DREAが培ってきたグラマーバスト設計技術を結集した代表シリーズ。バストを支えつつ締め付けず、一日中快適なフィット感を実現します。

トップの高さ、脇流れ防止、肩・背中サポートなど細部まで工夫され、脱いでも美しいバストラインを育てる設計。日常の姿勢や呼吸の流れまで整え、体本来の美しさを引き出す一枚です。

限定色“Amethyst Veil”で大人の透明感を纏う



新色“Amethyst Veil”は、淡いシャンパンベースに青みを帯びたラベンダーレースを重ねた限定カラー。光の角度によってやさしく艶めき、肌に透明感と奥行きを与えます。

F65～N85の全45サイズで展開し、ブラジャー32,500円～35,500円、ショーツ15,400円、スリップ44,000円（税込）。

国内工場で丁寧に仕立てられ、上質なラグジュアリー感と快適さを両立しています。

細部までこだわる美フォルム設計



LUISAシリーズは、脇から逃がさない立体設計、柔らかく支える刺さらないボーン、快適L字ワイヤーなどを採用。

背中の段差レス設計やU字バック、サイドスッキリ構造で、薄手のトップスでもラインが響きにくく、自然体の美しさをキープ。

全サイズごとに最適化された設計で、バストのボリュームや体型に寄り添い、自信の持てるフォルムを叶えます。

自分を整える一枚に



M’DREAの新色“Amethyst Veil”は、上品なラベンダーレースで肌の透明感を引き出し、内面の強さをもサポートする特別な一枚。

LUISAシリーズならではの快適フィットと立体設計で、日常を美しく整えます。ブラ32,500円～35,500円、ショーツ15,400円、スリップ44,000円（税込）で全国購入可能です♡