Number_i出演！雪肌精「i Bright.」新CMで描く、雪よりも透きとおる美しさ

コーセーのグローバルスキンケアブランド『雪肌精』が、冬の新TV-CM「i Bright.－雪よりも透きとおれ。－」篇を2025年11月13日より全国で放映開始。出演はグローバルブランドミューズのNumber_i（平野紫耀・神宮寺勇太・岸優太）さん。幻想的な雪の世界で繰り広げられる3人の透明感あふれる表情と、美しく輝く肌は必見です♡

Number_iが魅せる雪肌精の新CM「i Bright.」の世界

新CM「i Bright.－雪よりも透きとおれ。－」篇では、雪原に舞い降りたNumber_iが『雪肌精』の化粧水・乳液・クリームとリンクしながら、美しく澄みきった透明感を表現。

全身ホワイトの衣装に身を包み、まっさらな白銀の世界で繰り広げられる幻想的な映像が印象的です。

神宮寺さんは「雪肌精といえば“雪”がテーマ。僕たちにぴったりの世界観」と語り、平野さんや岸さんも「まるで雪の化身のよう」とコメント。

薬用雪肌精ブライトニングシリーズとは

Number_iがCMで使用しているのは、「薬用雪肌精 ブライトニングシリーズ」。

「甘草由来有効成分」を配合し、シミ予防と肌あれ防止を同時に叶えるシリーズです。

薬用雪肌精 ブライトニング エッセンス ローション［医薬部外品］



みずみずしい浸透感で、雪のような透明肌へ導く薬用美白化粧水。2024年ベストコスメで67冠受賞の実力派。

薬用雪肌精 ブライトニング エマルジョン［医薬部外品］



ぷるんとしたエマルジョンカプセルが角層までうるおいを届け、しっとり明るい肌に。

薬用雪肌精 ブライトニング クリーム［医薬部外品］



抱水パック成分がうるおいを閉じ込め、ハリと透明感を保つ濃密クリーム。

いずれも雪のように澄んだ肌を目指す方におすすめです♪

「i Bright.Campaign」で限定ギフトをGET！

新CM公開を記念して、抽選で合計3,500名様に『雪肌精 i Bright.アイテム』が当たるキャンペーンを実施中。対象商品を1品以上購入し、専用応募フォームから応募可能です。

冬のスキンケアをより楽しめる、限定ギフトをお見逃しなく♡

《Aコース》 Number_iメッセージカード付き雪肌精SNOWポーチ（3,000名様）

《Bコース》 雪肌精スキンケアセット（500名様）

応募期間：2025年11月16日～2026年1月15日

雪よりも透きとおる肌で、冬をもっと美しく

Number_iが体現する“雪よりも透きとおる”世界観は、雪肌精の理想そのもの。澄んだ空気のように清らかな肌を叶える「薬用雪肌精 ブライトニングシリーズ」で、冬の乾燥にも負けない輝きを纏ってみませんか？

雪のように美しく、透明感あふれる冬肌をあなたにも。