【汲む】の読み方はなに？すくい取ることを意味します！

普段の生活でよく使う言葉なのに、実は間違って読んでいた！そんな漢字、意外と多いですよね。今回は、大人でも間違えてしまいがちな常識漢字クイズをご紹介。就活や社会人生活で恥をかかないように、今一度確かめておきましょう！



「汲む」はなんて読む？ 画数が少なくてシンプルな「汲む」という漢字。 「汲む」は、すくい取るという意味の言葉です。きっと何度も使ったことのある言葉ですよ。 いったい、なんと読むのかわかりますか？ 正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。

果たして、正解は？ 正解は「くむ」でした！ 「汲む」は、水などをすくい取ること、酒や茶などをつぐことを意味する言葉です。「井戸水を汲む」や「お茶を汲む」のように使われますよ。 ただ「お酒をくむ」という場合には「酌む」と書くので、少し注意が必要です。 そのほか「汲む」には、相手の気持ちを推しはかる、精神を受け継ぐといった意味もあります。 心中を思いやるという意味の「心を汲む」や、流派を受け継ぐという意味の「流れを汲む」などの定型表現が、その一例です。 みなさんはわかりましたか？ 家族や友だちにも、「知ってる？」と聞いて自慢してみて！ 《参考文献》 ・『デジタル大辞泉』（小学館）

ライター Ray WEB編集部