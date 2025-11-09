ウォーカープラスは、Amazon.co.jp を宣伝しリンクすることによってサイトが紹介料を獲得できる手段を提供することを目的に設定されたアフィリエイトプログラムである、Amazonアソシエイト・プログラムの参加者です。

クリーンなデザインと最軽量クラスの履き心地。足元から自由に【ニューバランス】のスニーカーがAmazonに登場!

1


ニューバランスのスニーカーは、ジョギングやウォーキングはもちろん、カジュアルな日常スタイルにも自然に馴染むクリーンなデザインが魅力の軽量スニーカー。

※セールの詳細および表示価格については規約、各商品の詳細ページをご確認ください。

→【アイテム詳細を見る】

2


トーナルで合わせやすいカラーリングと、シンプルながらサポート性を備えたワンピース構造のメッシュアッパーが、足元にストレスのない快適な履き心地をもたらす。

→【アイテム詳細を見る】

3


ミッドソールには「GROUND CONTACT EVA」を採用し、クッション性と屈曲性に優れた構造で、軽量性は最軽量クラス。

→【アイテム詳細を見る】

4


ミッドソールにはGROUND CONTACT EVAを採用し、クッション性と屈曲性に優れた構造で、軽量性は最軽量クラス。