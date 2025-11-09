動きやすく、合わせやすく。アスレジャーの新定番【アディダス】のジャージがAmazonに登場中‼
セットでも、単品でも。無限に広がるコーディネート【アディダス】のジャージがAmazonに登場!
アディダスのジャージは、スポーツウェアの定番スタイルに新たなひねりを加えた一着。
※セールの詳細および表示価格については規約、各商品の詳細ページをご確認ください。
快適さが求められる日にも自然と馴染み、スニーカーと合わせればアスレジャーらしい洗練されたルックスに仕上がる。
セットアップとして着用するほか、ジャケットやパンツを他のアイテムと組み合わせることで、無限のコーディネートが楽しめる。
下肢に配されたシグネチャーのスリーストライプスが、アディダスへの誇りをさりげなく表現。日常にもスポーツシーンにも対応する、汎用性の高いトラックスーツだ。
