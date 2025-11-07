「삼계탕（サムゲタン）」の意味は？知ってる人も多いかも…！【韓国語クイズ】
韓国料理でよく耳にする韓国語を出題！クイズ形式で言葉を覚えて、日常生活や旅行に役立ててくださいね。
「삼계탕（サムゲタン）」の意味知ってる？
「삼계탕（サムゲタン）」という言葉を聞いたことはありますか？
ヒントは、鶏肉を一匹まるごと使った料理です！
「삼계탕（サムゲタン）」はどういう意味なのでしょうか。
正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。
果たして、正解は？
正解は、「鶏肉の薬膳スープ」でした！
「삼계탕（サムゲタン）」とは、「参鶏湯」とも書かれ、「삼（サム）」＝「高麗人参」、「계（ゲ）」＝「鶏肉」、「탕（タン）」＝「スープ」を表します。
漢方の王道的存在の高麗人参やニンニク、ナツメ、クリなどを一緒に煮込むため、疲労回復効果もあり、夏バテ対策としても親しまれていますよ。
あなたはわかりましたか？
覚えておいて、韓国食品のお店や韓国ドラマなどでもチェックしてみて！
ぜひ友だちと一緒に楽しんでみてくださいね。
《参考文献》
・『Kpedia』
・『SEOULnavi』
