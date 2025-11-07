「삼계탕（サムゲタン）」の意味は？知ってる人も多いかも…！【韓国語クイズ】

韓国料理でよく耳にする韓国語を出題！クイズ形式で言葉を覚えて、日常生活や旅行に役立ててくださいね。

「삼계탕（サムゲタン）」の意味知ってる？

「삼계탕（サムゲタン）」という言葉を聞いたことはありますか？

ヒントは、鶏肉を一匹まるごと使った料理です！

「삼계탕（サムゲタン）」はどういう意味なのでしょうか。

正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。

果たして、正解は？

正解は、「鶏肉の薬膳スープ」でした！

「삼계탕（サムゲタン）」とは、「参鶏湯」とも書かれ、「삼（サム）」＝「高麗人参」、「계（ゲ）」＝「鶏肉」、「탕（タン）」＝「スープ」を表します。

漢方の王道的存在の高麗人参やニンニク、ナツメ、クリなどを一緒に煮込むため、疲労回復効果もあり、夏バテ対策としても親しまれていますよ。

あなたはわかりましたか？

覚えておいて、韓国食品のお店や韓国ドラマなどでもチェックしてみて！

ぜひ友だちと一緒に楽しんでみてくださいね。

