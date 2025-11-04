【ラブブ】マカロンシリーズが再入荷中！ラブブのぬいぐるみが欲しい人はビッグチャンス。

中国発のアートトイブランド「POP MART（ポップマート）」の「LABUBU（ラブブ）」が欲しい人に朗報！

2025年11月4日現在、人気アイテム「THE MONSTERS Exciting Macaron ぬいぐるみシリーズ」（1ピース・2750円）が、公式オンラインストアにて販売中です。

最遅発送は12月15日

パステルカラーともこもことした毛並みが特徴のマカロンシリーズ。発売から根強い人気があります。

入手困難の人気商品ですが、11月4日15時に公式オンラインストアで再入荷しました。なお、最遅発送は12月15日となっています。

デザインはノーマル6種＋シークレット1種があります。ブラインド形式での販売で、価格は1ピース・2750円。重複なしの6ピース入り「アソートボックス」は1万6500円です。最大12ピースまで購入できます。

届くのが少し先になってもいい人は、いまのうちに確保してはいかが。

（C）POP MART ＆ How2work Limited & Kasing Lung.

（C）POP MART. All rights reserved.

（東京バーゲンマニア編集部 穂高茉莉）