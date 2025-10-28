新しいブーツはいらない？ 手持ちの靴で「ブーツのように見せる」テクニック





「靴の新傾向」は？

2025AWコレクションで足元の最新事情をチェック。リーンなシルエットの再燃、淑女スタイルの復活etc. クラシックに回帰したランウェイには、リアルに参考になるトピックが満載。







旬の「レッグウェア」でブーツのように

今シーズンの傾向を語るのに見のがせない「レッグウエア」を起用し、パンプスは「ソックス＆タイツとセット化する」。靴と同色のタイツやハイソックスをパンプスに合わせてブーツのようなバランスで楽しむのも旬。肌を隠す淑女なスカートスタイルにも、大人の奥ゆかしさを感じる。







ロングブーツは「細く長く」

タイツのように脚にフィットする、ロング＆ニーハイブーツがさまざまなブランドでお目見え。ひざあたりのハンパなスカート丈が増えたのも、ブーツがスリム化した要因のひとつ。また、光沢のあるレザーやベロアなど、ツヤめく素材が服に限らず小物にまで浸透。ベーシックカラーを選んでも地味に見えない、「主張をおさえたアクセント」が今につながるカギに。







（どう変わった？ 靴と小物の新傾向と新名品）

≫【全12スタイル・16アイテムの一覧へ】 シンプルだけど「今っぽい」 履き回せるシューズと小物のトレンド