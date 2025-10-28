「コレ1つでキレイな眉」メイクのプロに聞いた「落ちない・にじまない」アイブロウ





メイクのプロが使っている「失敗知らずのアイブロウ」



メイクの中でも、とくにテクニックを要するアイブロウ。薄い人も毛が増えたように、まばらな眉もキレイに整う、一度描いたら落ちない・にじまない。そんな「眉」のさまざまな悩みを解決する名品を、メイクのプロやコスメ通たちに取材。







くずれにくく・ふんわりとした仕上がり

ブロウシャドウ パレット 04 4,180円／OSAJI 「パウダーのほか、さらっとした質感のワックスも一緒になっているアイブロウパレット。ワックスで最初に眉を描いた上から、パウダーを重ねることにより、くずれにくく、ニュアンスのある眉に仕上がります」(mao itoさん・ヘアメイク兼YEAUディレクター）







アートメイクのように溶け込む

アイブロウ リキッド マイクロ 004 2,750円／アディクション ビューティ 「毛量は増えてものっぺりはしない。眉毛1本1本をリアルに再現できるアイブロウリキッド。ツヤがあるので立体感をつくり出し、アートメイクのように浮かずにとけ込んでくれる逸品です。ロングラスティング処方で一日中色落ちを防ぎキレイな状態をキープするのも魅力の１つ」（植木祐里加さん・ヘアメイク）







14人のメイクのプロ・美容通に聞いた「コレがいちばん」

≫【全16アイテムの一覧へ】 「増える・落ちない・にじまない」アイブロウの名品