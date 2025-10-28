【ラブブ】アルファベット＆エナジーが緊急再入荷！ラブブのぬいぐるみが欲しい人は急げ〜。

中国発のアートトイブランド「POP MART（ポップマート）」の「LABUBU（ラブブ）」が欲しい人に朗報！

2025年10月28日に、ラブブのぬいぐるみペンダントが、公式オンラインストアに再入荷しています。

エナジーは「POP NOW」形式での販売

2シリーズのラブブをゲットするチャンスがやってきました。

28日11時から、人気アイテム「THE MONSTERS PIN FOR LOVE シリーズぬいぐるみペンダント」（1ピース・1815円）が販売中です。

最遅発送は11月30日となっています。

また、28日15時から「THE MONSTERS Big into Energy シリーズ ぬいぐるみペンダント」（1ピース・2750円）も再入荷します。「POP NOW」形式での販売です。

PIN FOR LOVEシリーズとは？

PIN FOR LOVEシリーズは8月29日に発売されたシリーズで、このシリーズのラブブには、それぞれお気に入りのアルファベットがあるそうです。自分の名前のイニシャルやローマ字表記をそろえたいというファンのコレクター心をくすぐられますね。サイズは約6×5×10.5cmです。

ブラインド形式の商品で、「A-M」を含む商品と、「N-Z」を含む商品があります。「アソートボックス」（重複なしの14ピース入り）の価格は各2万5410円です。

「A-M」のセットにはAからMまでの13のアルファベットに加え、「？」のラブブが含まれます。また、1／168の確率でシークレットの「ハート」のラブブが入ります。

「N-Z」のセットにはNからZまでの13のアルファベットに加え、「＆」のラブブが含まれます。また、1／168の確率でシークレットの「！」のラブブが入ります。

Big into Energy シリーズと「POP NOW」とは？

Big into Energy シリーズは、グラデーションカラーが"ゆめかわいい"シリーズです。ブラインド形式での販売で、ノーマル6種＋シークレット1種のいずれかが入っています。シークレットタイプが当たる確率は1／72なので、当たったらかなりラッキーですよ。

今回は「POP NOW」という、比較的新しい形式での販売です。通常届くまで中身がわからないブラインド商品ですが、「POP NOW」では購入前に中身のヒントを得ることができます。また、支払い後にオンラインで中身を開封するため、手元に届く前に中身がわかります。

商品をカゴに入れて支払いへ進む一般的な購入方法とは異なるため、慣れないうちは戸惑うかもしれません。うまく使いこなせば、目当てのラブブを狙いやすくなりますよ。

ラブブのぬいぐるみ商品は国内直営店でも取り扱いがありますが、事前抽選による入店整理券の配布タイミングで販売しています。また、整理券配布時に入荷があるわけではありません。

ラブブが欲しい人はこの機会をお見逃しなく。

＜参考＞

POP MART JAPANオンラインストア「THE MONSTER PIN FOR LOVE シリーズぬいぐるみペンダント（A-M）」

POP MART JAPANオンラインストア「THE MONSTER PIN FOR LOVE シリーズ ぬいぐるみペンダント（N-Z）」

POP MART JAPANオンラインストア「THE MONSTERS Big into Energy シリーズ ぬいぐるみペンダント」

（C）POP MART ＆ How2work Limited & Kasing Lung.

（C）POP MART. All rights reserved.

（東京バーゲンマニア編集部 穂高茉莉）