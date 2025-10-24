¡Ö¥è¥¸¥ã¥É¥ë¡×¤Ï¤Ê¤ó¤ÎÎ¬¡©K-POP¹¥¤­¤Ê¤éÅú¤¨¤é¤ì¤Ê¤¤¤È¤ä¤Ð¤¤¡ª¡©¡ÚÎ¬¸ì¥¯¥¤¥º¡Û

³Ø¹»¤ä»Å»ö¤Ê¤É¤ÇË»¤·¤¤ËèÆü¡£¤Á¤ç¤Ã¤È¤·¤¿¥¯¥¤¥º¤ÇÂ©È´¤­¤·¤Æ¤ß¤Þ¤»¤ó¤«¡©º£²ó¤Ï¡¢·ä´Ö»þ´Ö¤Ç¤Ç¤­¤ëÎ¬¸ì¥¯¥¤¥º¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡ª

¡Ö¥è¥¸¥ã¥É¥ë¡×¤Ï¤Ê¤ó¤ÎÎ¬¸ì¡©

¡Ö¥è¥¸¥ã¥É¥ë¡×¤Ï¤Ê¤ó¤ÎÎ¬¤«ÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«¡©

¥Ò¥ó¥È¤Ï¡¢2¤Ä¤Î¸ÀÍÕ¤¬ÁÈ¤ß¤¢¤ï¤µ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£

¤¢¤Ê¤¿¤ÏÀµ²ò¤¬¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¤«¡©

Àµ²ò¤òÃÎ¤ê¤¿¤¤¿Í¤Ï¡¢¤â¤¦¾¯¤·¥¹¥¯¥í¡¼¥ë¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£

²Ì¤¿¤·¤Æ¡¢Àµ²ò¤Ï¡©

Àµ²ò¤Ï¡Ö¥è¥¸¥ã¡Ü¥¢¥¤¥É¥ë¡×¤òÎ¬¤·¤¿¸ÀÍÕ¤Ç¤·¤¿¡ª

´Ú¹ñ¸ì¤Ç¡Ö여자¡Ê¥è¥¸¥ã¡Ë¡×¤Ï¡Ö½÷À­¡×¡¢¡Ö아이돌¡Ê¥¢¥¤¥É¥ë¡Ë¡×¤Ï¤½¤Î¤Þ¤Þ¡Ö¥¢¥¤¥É¥ë¡×¤ò»Ø¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¤³¤Î2¤Ä¤Î¸ÀÍÕ¤ò³Ý¤±¤¢¤ï¤»¤Æ¡Ö여자돌¡Ê¥è¥¸¥ã¥É¥ë¡Ë¡×¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£

K-POPÊ¸²½¤Î¤Ê¤«¤Ç¤Ï·ç¤«¤»¤Ê¤¤´ðËÜÍÑ¸ì¤Ç¤¹¤è¡£

¤¢¤Ê¤¿¤Ï¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¤«¡©

¿È¶á¤Ê¤â¤Î¤ò¥¯¥¤¥º¤Ë¤·¤Æ¡¢¤¢¤Ê¤¿¤â²ÈÂ²¤äÍ§¤À¤Á¤È°ì½ï¤Ë³Ú¤·¤ó¤Ç¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡£

