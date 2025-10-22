派手な色をラフに塗ると？「コンサバに見えない」リップの仕上げ方

力の抜けたカジュアルに似合うのは、がんばりすぎない、いい意味で「適当感のある」メイクアップ。手数を省いて、効かせるポイントをしぼることで出会える顔とは。







ヴィヴィッドな色に「とらわれない」使い方

ローズピンクのリップだからと、そのイメージのままに、かわいく上品に塗らなくたっていい。唇のまん中にだけ色をのせ、指でやさしく広げたら、お気に入りのブルーデニムともなじむ自然体な仕上がりに。







きっちり塗らない心意気でピンクリップにも手が届く

タンクトップ／ànuke（ànuke 新宿LUMINE2店） デニムパンツ／ローラス（ジャック・オブ・オール・トレーズ プレスルーム） キャップ／Oblada（シンチ） ネックレス／ete リング／ココシュニック オンキッチュ（ココシュニック） サンダル／MANOF







【つけ方のポイント】

濃密発色のバーバリーのリップを唇の中央にだけのせ、指でやさしくタッピングして広げる。ポイントは、端まで色をのせないことと、山をとらずに輪郭をあいまいに仕上げること。本来ならレディな雰囲気のローズに、やんちゃさが生まれ、新鮮な面持ちに。







