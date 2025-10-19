「浸透の仕方が段違い」自前肌がテカらずツヤめく「うるおいスキンケア」名品

「ツヤを仕込む」さっぱり使えるスキンケア

できるだけ軽やかに、くずれとは無縁で過ごしたい今のメイク事情。そのためには、そもそもの土台をしっかり整えることが最重要。とはいえ保湿＝重いクリームは避けたい今だから、習慣化しやすい快適なスキンケアで、内側から光を放つみずみずしい肌へ。







化粧水いらずで使える乳液

ミティア リペアミルク 100mL 1,991円／ミティア オーガニック のびのいいテクスチャーが水分と油分を同時に補い、ふっくら肌に。独自の「W発酵ソームカプセル」で乾燥による肌荒れも予防。







メイクのりが変わる“朝用”特化型

〈右から〉エクセル デイスキンウェイキング 190mL 1,980円、エクセル デイスキンコンフォート 43g 2,310円／ともに常盤薬品工業 お客さま相談室（サナ） 昨年話題をさらったシリーズに、とろみの少ない化粧水が新登場。







約１分で保湿も角質ケアも

Dr.G R.E.D BLEMISH PHA クイックマスク 30枚 2,530円／インターナショナルコスメティックス ヒアルロン酸に加え、PHAやCICA成分も配合。ざらつきを防ぎ、キメを整えてくれる。





（保湿アイテムの一級品）

