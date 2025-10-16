【明日なに着る？】ポイントは「不規則なボリューム感」のっぺりして見えないフレアスカート





「スタイルを隠すため」だけで選ばれたスカートは、実際のところぶかぶかと見えてしまいがち。奥行きを生むデザインやのっぺり見えない質感など、そのボリューム感が不にならない1枚をピックアップ。





ウエストに入った細かく浅いタックにより、不規則なボリュームが生まれるフレアスカート。ドライなテクスチャーのハリ素材のおかげで、立体的なシルエットもくずれにくい。角度によって光り方が変わるにぶさのある光沢が、間のびなくボリュームスカートを使える好ポイント。





【POINT】ワイドとコンパクトの絶対的な上下バランスを、スウェットスタイルにも反映。ボリューミィなスカートで下に重みが出るときは、ジャストサイズを選び、さらにタックINすることで全体をすっきりと仕上げて。





