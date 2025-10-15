「簡単でちぐはぐしない」コーディネートが増える「失敗しない合わせ方」その秘訣
「着慣れたセット」でどこまでも
DAY
NIGHT
イメージチェンジを図りたいときや、いろんな予定が重なったとき。やみくもにスタイリングを考えるより、失敗しない組み合わせの中でシーンレスに手数を増やすのが手堅い方法。Tシャツといえばデニム、白といえば黒、というようなパッと「合いそう」と思いつく定番コンビを軸に、それぞれ異なるシーンに適したコーディネートを組み合わせ。
Tシャツ＋デニムで「昼と夜」
ブルーワイドデニムパンツ／リーバイス（R） フォア ジャーナル スタンダード（ジャーナル スタンダード 自由が丘店） 黒ビッグTシャツ／SEA（エスストア） 白ロゴトートバッグ／エディット フォー ルル キャメル×黒レオパード柄ミュール／MANGO ベルト／デアンシェ（S&T）
DAY
まとわりつかないシルエットでいつものカジュアルをいっそう身軽に
脱力感のあるサイズが、Tシャツ＋ブルーデニムを今っぽく。なおかつソフトな風合いで動きをじゃませず、アクティブに過ごす日中もストレスフリー。
白ワイドデニムパンツ／THE SHINZONE（Shinzone ルミネ新宿店） 黒ベアトップス、黒パンプス／ともにバナナ・リパブリック 黒バックオープンシアートップス／カオス（カオス表参道） 白ワンハンドルレザーバッグ／TOUT Y EST
NIGHT
肌を出さずに透けさせるつつましい色気で大人のデニム姿に
シアーなロンTを相棒に、デニムスタイル＝ボーイッシュから脱却。モノクロ配色でさらにラフさを軽減すると、ちょっとしたイベントにも行ける仕上がりに。正統派な靴とバッグで小物も抜かりなく。
