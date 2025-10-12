軽くて疲れにくいからおでかけが楽しくなる！歩きやすいコンフォートシューズ3選
【画像を見る】どこまでも歩けそう！驚くほど軽くてやわらかな「やわらか４Ｅフラットスリッポン」
「靴が当たって痛い」「すぐに足が疲れる」--そんなお悩み、実はとても多いんです。そこで今回は、やわらかく足に寄り添い、たくさん歩いても快適な“コンフォートシューズ”をご紹介。心地よい秋の空気を感じながら、外時間をもっと楽しみませんか？
■足にフィットし、リピートしたくなる履き心地
15,400円（税込み）
歩きやすさを追求したシューズ。着地時にカップ状にかかとを包み込むので、長時間の歩行でも疲れにくくアウトドアシーンで大活躍！ 甲の両側にはストレッチの効いたスリットバンドがあり、子どもを抱っこしたまま脱ぎ履きしやすいため子育て世代のママさんにも好評です。
■驚くほど軽くてやわらか！これならどこまでも歩けそう！
やわらか４Ｅフラットスリッポン
3,300円（税込み）
まるで自分の足みたい
長年、婦人靴を製造している国内の靴工場が、女性の足元をサポートする軽量で履きやすいフラットシューズを生み出しました。やわらかな素材を使い、ヒールがないので、まるで自分の足の一部になったよう！ 幅広の足もゆったり包む4 E幅で、弾力性のある3層構造のインソールが足裏をやさしくサポート。一日中歩いても疲れにくく、快適です！
ソフトで足なじみ抜群の型押し素材
かかとまでソフトな素材で、サッと履けるスリッポンタイプ。シンプルなデザインなので、オンにもオフにも大活躍してくれます。
■手を使わずに履ける魔法の靴
コンフォート レディース おしゃれ カジュアル パンプス
13,970円（税込み）
ストラップ付きなのに、足を入れるだけでボタンがカチッと留まる、魔法のような靴。何も履いていないようなフィット感が魅力です。伸縮性抜群なので、締め付け感がなく外反母趾にもやさしい設計。足腰に優しい高反発インソールが、足の形にフィットして安定感抜群、たくさん歩いても疲れにくい！贈り物にも最適です。
＊ ＊ ＊
靴が合わずに足が痛むと外出もおっくうになりがち。親世代へのプレゼントにも最適なコンフォートシューズです。足元が軽いと心も軽く晴れやかな気分になりますね！
文＝徳永陽子