良品計画が、東京・板橋区に位置する関東最大級の大型路面店「無印良品 板橋南町22」を11月16日に閉店すると発表した。

同店舗は2022年11月にオープン。「無印良品 東京有明」と「無印良品 銀座」に次ぐ広さである約3924平方メートルの売場面積を有し、衣料品や生活雑貨、食品といったカテゴリーをラインナップしている。3Dプリントサービスを全店舗で初めて導入したほか、独自の取り組みとして区民から募集した和洋菓子や惣菜、酒といった「板橋のいっぴん」の販売や、区が推進する絵本文化発信のための取り組み「絵本のまち板橋」と連動した店づくりなどを展開してきた。

既に店頭では、刺繍工房や自転車修理サービス、洗剤量り売りなどのサービスを停止。今後も順次対応サービスを減らしていくとしている。

◾️無印良品 板橋南町22

閉店日：2025年11月16日（日）

営業時間：10:00〜20:00

所在地：東京都板橋区南町22-14

◾️サービス停止スケジュール

10月12日（日）：フードドライブ回収最終日

10月22日（水）：一部商品裾上げ（外注業者委託分）承り最終日

10月23日（木）お取り寄せ／ネット店舗受取承り最終日

10月31日（金）：オーダーカーテン／マルニ木工製品／自転車承り最終日

11月3日（月）配送承り最終日（近隣配送を除く）

11月14日（金）裾上げ／近隣配送承り最終日

11月16日（日）ReMUJI（同社製品）／古布・古着（板橋区）／本・CD回収最終日