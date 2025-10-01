【蠍座 10月の運勢】違和感は「リスタートの合図」よりよい運命が待つ「本当に進むべき道」





【蠍座】2025年 10月の運勢

タロット鑑定師mimielさんによる12星座別占い。10月のあなたの運勢は?

蠍座（10/24〜11/21）





【LUCKY DAY】

10月23日





【KEY TO GOOD LUCK】

直感を信じて新しい挑戦に踏み出すこと





【LUCKY COLOR】

ディープパープル







「新しいステージの幕開け」直感が導きに従って

10月は、新しい自分へと生まれ変わる「リスタート」の季節。あなたの「直感力」が、未来を照らす確かなコンパスになります。月の前半は、まず心の大掃除から始めましょう。過去の経験から得た学びに感謝し、不要になった荷物を軽やかに手放すことで、本当に進むべき道がすっと見えてきます。



中旬には、人間関係に嬉しい風が吹きそう。懐かしい人との再会や、今後のキーパーソンとなる刺激的な出会いが待っています。月末に始める学びや挑戦は、未来を豊かにする最高の自己投資になります。ふと感じた「ときめき」を信じ、勇気ある一歩を踏み出すことで、新しい物語が幕を開けます。







